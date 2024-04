Penedense confirma que torcedores do CSA não poderão entrar com instrumentos, bandeirões e faixas, assim como foi feito em Maceió

Após os torcedores do Sport Club Penedense terem sido surpreendidos por um Termo de Ajustamento de Conduta que restringia a entrada de artefatos como instrumentos musicais, bandeirões e faixas de torcida, a diretoria do clube decidiu adotar a mesma política para o jogo de volta que ocorrerá em Penedo. A medida igualitária, que será imposta no confronto final da Copa Alagoas 2024 na próxima quarta-feira, visa garantir direitos iguais entre os clubes e, acima de tudo, priorizar a segurança dos torcedores.

O jogo de ida, que terminou em um empate por 1 a 1, deixou a decisão do título em aberto, aumentando ainda mais a tensão para o próximo encontro. Um resultado definitivo é esperado em Penedo: uma vitória do time da casa consagraria o Penedense com seu primeiro título expressivo, uma façanha histórica, especialmente considerando que o adversário, o CSA, é tido como um dos maiores clubes de futebol de Alagoas.

Esta decisão da diretoria do Penedense é uma demonstração de reciprocidade e busca assegurar que as tensões de um jogo tão carregado não se convertam em conflitos entre as torcidas. Os torcedores do Penedense esperam que este jogo não só traga glória esportiva ao clube, mas também seja lembrado como um exemplo de como o futebol pode ser desfrutado de forma pacífica e segura, independentemente do resultado no campo.

O presidente do Penedense, Aerton Reis, usando as redes sociais do clube, reforçou que todas as ações estão sendo tomadas em consonância com as autoridades locais e a colaboração de todos é fundamental para que o jogo seja de paz e sucesso em organização.

Com a segurança como prioridade, a diretoria espera que o jogo seja um marco para o esporte alagoano, celebrado pela paixão ao futebol e respeito mútuo entre os torcedores.