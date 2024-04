Pep Guardiola ganha relógio exclusivo no valor de US$ 1,4 milhão para o empate da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

Pep Guardiola é um dos poucos sortudos no planeta que consegue usar um dos relógios mais exclusivos de Richard Mille depois de ser flagrado usando-o contra Real Madrid na terça-feira.

O Treinador do Manchester City foi visto usando o relógio 27-01, uma edição especial desenhada pela marca em homenagem ao ícone do tênis espanhol Rafael Nadal.

Apenas 50 unidades foram produzidas em todo o mundo e Guardiolaum dos treinadores de futebol mais bem pagos do mundo, é um dos poucos proprietários conhecidos.

O seu preço é tão especial como a sua aparência, com uma valor de US$ 1,4 milhão (1,3 milhão)e mesmo para algumas das celebridades mais ricas, não é acessível a todos.

Pepino usou o impressionante relógio de pulso Richard Mille durante a primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões do Man City, que terminou em uma emocionante empate 3-3 no Santiago Bernabéu.

Além do seu design espetacular, a joia do treinador catalão inclui a característica de ser o relógio mecânico mais leve do mundo. Era um dos objetivos claros dos responsáveis ​​do escritório, que foi fundado pelo francês Richard Mille em 2001.

O empresário gaulês colocou a tecnologia e a inovação no centro da sua marca principal e transferiu essas ideias para os seus impressionantes relógios. O peso do usado por Guardiola contra o Real Madrid é de 18,83g.

Como aponta a marca, isso inclui a pulseira e isso é conseguido usando materiais como titânio grau cinco, alumínio e lítio para montar o Richard Mille 27-01.

O relógio inquebrável

O Richard Mille 27-01 é uma obra-prima da relojoaria, pois seus fabricantes afirmam que ele foi construído para suportar acelerações superiores a 5.000G.

Seu design é tão delicado quanto sofisticado, baseado em cabos de tensão meticulosamente montados. Ajustar a tensão, que não pode ser nem muito apertada nem muito apertada, pode danificar o mecanismo ou impedir o seu correto funcionamento.

O relógio foi colocado à venda por US$ 860 mil (800 mil), mas com o tempo quase dobrou de valor. O fato de profissionais do esporte como Nadal e Guardiola usá-lo torna esta peça, a mais alta representação da relojoaria mais vanguardista, ainda mais exclusiva.