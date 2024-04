Perdão do empréstimo estudantil Biden: Qual é o novo plano do governo e quais são as qualificações para se inscrever?

Presidente Joe Biden mais uma vez apresentou um plano para o perdão generalizado de dívidas estudantis, com o objetivo de ajudar aproximadamente 30 milhões de mutuários a cancelar alguns ou todos os seus empréstimos universitários. Esta nova tentativa surge depois do Suprema Corte bloqueou o esforço anterior de Biden para fornecer alívio aos estudantes mutuários, negando até US$ 20.000 em perdão a cerca de 40 milhões de americanos em junho de 2023.

Tendo feito do alívio dos empréstimos estudantis uma promessa de campanha significativa, Biden revelou o novo plano na segunda-feira, enfatizando o seu potencial para “mudar a vida” de milhões de americanos. Com cerca de 43 milhões de pessoas a carregarem colectivamente 1,7 biliões de dólares em dívidas estudantis, o fardo é amplamente visto como um obstáculo à concretização de objectivos financeiros, como a compra de uma casa.

Durante um evento no Madison College em Wisconsin Biden destacou o custo crescente de obtenção de um diploma universitário, afirmando: “Embora um diploma universitário ainda seja uma passagem para a classe média, essa passagem está se tornando muito cara. Ele também destacou a dificuldade enfrentada pelos indivíduos da classe trabalhadora e da classe média em reembolsar os seus empréstimos estudantis, que muitas vezes duram décadas após a conclusão dos estudos.

O novo plano difere do anteriormente bloqueado por depender de uma lei diferente para fornecer alívio da dívida aos estudantes mutuários. O plano anterior baseava-se na Lei HEROES, um pacote de estímulo da era pandémica, que o Supremo Tribunal decidiu que não concedia à administração Biden autoridade para perdoar dívidas estudantis. Em contraste, o novo plano recorre à Lei do Ensino Superior, que permite ao Secretário da Educação “comprometer, renunciar ou liberar” empréstimos federais a estudantes.

Novo plano depende de lei do ensino superior

Relativamente à elegibilidade para o perdão da dívida ao abrigo do novo plano, os detalhes ainda estão a surgir. Porém, sabe-se que o plano visa atender aqueles que estão sobrecarregados com empréstimos estudantis. Espera-se que as especificidades de quem se qualificará e quanto de alívio da dívida poderão receber sejam descritas à medida que o programa se desenvolve.

Em resumo, o esforço renovado do Presidente Biden para proporcionar um perdão generalizado das dívidas dos estudantes reflecte o seu compromisso em enfrentar os desafios financeiros enfrentados por milhões de americanos. Ao recorrer a um mecanismo jurídico diferente e ao enfatizar o impacto potencial na vida dos indivíduos, o novo plano sinaliza um foco contínuo no alívio do peso da dívida de empréstimos estudantis para muitos.