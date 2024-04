Playoffs da NBA: onde estão as equipes rumo à última semana da temporada regular de 2024

AÀ medida que nos aproximamos da última semana da temporada regular da NBA de 2023-24, a expectativa pelos playoffs se intensifica. Com apenas quatro jogos restantes antes do início da busca pelo troféu Bill O’Brien os fãs estão ansiosos para ver se os atuais campeões Nikola Jokićde Nuggets de Denverpodem recuperar seu título.

Atualmente o time de melhor desempenho da liga reside na Costa Leste, representado pelo celtas de Bostonque dominou a temporada com impressionantes 62 vitórias até o momento.

No entanto, apesar do sucesso na temporada regular, o Celtas enfrentaram desafios nos playoffs em momentos críticos. No entanto, ainda há muito a ser determinado à medida que o cenário da pós-temporada se desenrola.

Quando começam os playoffs da NBA de 2023?

A temporada regular terminará no domingo, 14 de abril, levando diretamente para a rodada Play-in, agendada entre 16 e 19 de abril.

Após os jogos Play-in, a série de playoffs começará em 20 de abril, abrindo caminho para cinco semanas de intensa ação no basquete, culminando nas Finais da Liga na quinta-feira, 6 de junho.

Aqui está o que vem por aí para o início dos playoffs.

Como funciona a rodada Play-In?

A rodada Play-In determina as duas últimas eliminatórias para a série de playoffs, com confrontos entre o sétimo, oitavo, nono e décimo colocados.

O vencedor da 7ª x 8ª chave avança diretamente para os playoffs, enquanto o perdedor aguarda o vencedor da 9ª x 10ª chave para garantir a oitava e última vaga.

Embora os pares exatos ainda não tenham sido finalizados, as oito equipes qualificadas já foram determinadas.

Na Conferência Leste, o búfalos de Chicago e Falcões de Atlanta garantiram a 9ª e a 10ª sementes, respectivamente.

Entretanto, na Conferência Ocidental, o Los Angeles Lakers e Guerreiros do Golden State estão atualmente disputando posicionamento na rodada Play-In.

Equipes qualificadas para os Playoffs da NBA

Até agora, quatro equipes garantiram suas vagas nos playoffs, com a classificação exata ainda a ser determinada.

O celtas de Boston detém a primeira colocação, ostentando uma vantagem impressionante de 15 jogos sobre o Milwaukee Bucksque atualmente detém a segunda posição com um recorde de 62-16.

Na Conferência Ocidental, o Os Timberwolves de Minnesota e Nuggets de Denver estão empatados na primeira colocação em 54-24, seguidos de perto pelo Trovão da cidade de Oklahoma. Essas três equipes já garantiram seus ingressos para os playoffs.

Aqui está um resumo da imagem atual dos playoffs:

Classificação dos playoffs da Conferência Leste:

celtas de Boston Milwaukee Bucks Mágico de Orlando Knicks de Nova York Cavaliers de Cleveland Pacers de Indiana Filadélfia 76ers calor de Miami Chicago Bulls (jogo de entrada) Atlanta Hawks (jogo de entrada)

Classificação dos playoffs da Conferência Oeste:

Os Timberwolves de Minnesota Nuggets de Denver Trovão da cidade de Oklahoma Clippers de Los Angeles Dallas Mavericks Fênix Sóis Pelicanos de Nova Orleans Reis de Sacramento Los Angeles Lakers (jogo de entrada) Golden State Warriors (jogo de entrada)

À medida que a temporada regular chega ao fim e os playoffs se aproximam, os entusiastas do basquete aguardam ansiosamente os confrontos emocionantes e a intensa competição que o aguardam na busca pela supremacia da NBA.