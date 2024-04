O “Pod das Empoderadas”, conduzido pela Grisiely Freire, prepara-se para uma grande estreia na Penedo FM nesta quarta-feira (10), a partir das 20h. O podcast promete trazer novidades nessa nova temporada, onde será reproduzido na rádio 97.3 e também no YouTube Pod das Empoderadas.

Durante uma entrevista no programa “Em Pauta”, com Guilherme Lopes, Grisiely compartilhou detalhes sobre o que está por vir, muito em breve os penedenses deverão conhecer quem será o outro apresentador que comandará o pod junto com ela. A nova temporada inicia com uma entrevista aguardada com a blogueira Milena Lins, aproveitando visita a Penedo. Além disso, o Pod das Empoderadas será transmitido direto do moderno estúdio da Penedo FM.

Desde sua concepção numa garagem, o “Pod das Empoderadas” tem sido um veículo de empoderamento, discussão e mudança social, abordando temas cruciais com seriedade e profundidade. A mudança para a Penedo FM representa não apenas o crescimento do podcast, mas também a oportunidade de alcançar uma audiência mais ampla, incluindo aqueles que preferem o formato tradicional do rádio.

Grisiely enfatiza a importância de conteúdo de qualidade e a capacidade do podcast de criar uma comunidade engajada em torno de temas relevantes. O “Pod das Empoderadas” já é um destaque em Alagoas, com mais de cem entrevistas que destacam histórias inspiradoras e promovem discussões significativas.

A equipe do podcast está animada para receber sugestões de entrevistados, reiterando seu compromisso em ser um espaço inclusivo e representativo. Com esta nova fase, Grisiely e sua equipe esperam não apenas continuar o excelente trabalho já realizado, mas também explorar novos territórios, tornando o “Pod das Empoderadas” mais acessível e envolvente do que nunca.

Sintonize na Penedo FM nesta quarta-feira (10) para a estreia do programa no rádio e acompanhe o Pod das Empoderadas no YouTube para não perder nenhum momento desta nova temporada.