Podemos esperar o bebê Christian McCaffrey em breve? Olivia Culpo revela se quer filhos

Christian McCaffrey produziu uma temporada de 2023/24 da NFL absolutamente sensacional, ao marcar 14 touchdowns para impulsionar o São Francisco 49ers para o Super Bowl LVIII, onde foram finalmente derrotados pelo Chefes de Kansas City e agora as crianças podem estar no horzion como sua noiva, Olivia Culporevela seus objetivos familiares.

Os dois estão noivos há mais de um ano e devem se casar em 2024, provavelmente no verão, antes do início da temporada da NFL, após uma festa de noivado muito pública online e com seus amigos e familiares.

Olivia Culpo e 49ers WAGs tentam afogar a dor da derrota no Super Bowl no bar

E eles não estão felizes em se contentar em trocar apenas anéis e votos, já que pretendem ter muitos filhos, de acordo com sua futura noiva em uma recente sessão de perguntas e respostas que ela apresentou no Instagram.

“Na minha cabeça eu quero um milhão!!!!” Culpo postou, depois de ser questionada se ela quer filhos. “Eu me pergunto quantos vou acabar tendo…”

Os dois estão levando o casamento e a família muito a sério, já que até foram provar bolos para garantir que terão o presente perfeito para celebrarem a união juntos, sempre que ela realmente acontecer.

Eles foram para Rhode Island, bem longe de São Francisco, para fazer isso acontecer, mostrando quanto tempo e dinheiro eles estão investindo em seu futuro juntos e McCaffrey parecia estar se divertindo muito quando foi visto assobiando no fundo de Culpovídeo.

Por que eles ainda não se casaram?

Simplesmente, McCaffrey provavelmente estava muito ocupado com o futebol profissional e não valia a pena correr o risco de uma lesão grave jogar o casamento no ar. Por exemplo, imagine se o running back sofresse uma lesão no LCA no meio da temporada, pouco antes de se casarem, e não conseguisse andar.

Então, com base nisso, é provável que eles se casem no verão, pois McCaffrey não joga nenhum jogo da NFL até setembro, quando a temporada de 2024 começará com o Chefes como os atuais campeões após a vitória na prorrogação em fevereiro.

“Agradecendo a Deus por uma temporada saudável e por colocar meu melhor amigo nesta terra”, Culpo disse na conclusão do McCaffreytemporada. “Agora vamos nos casar!”

Felizmente, apesar de sua agenda lotada, o jovem de 27 anos tem uma noiva competente que fica feliz em cuidar dos detalhes para garantir que seu casamento ocorra dentro do prazo e o astro do futebol a elogiou por essa característica.

“Ela fez um ótimo trabalho” McCaffrey disse. “Ela definitivamente está no comando quando se trata de qualquer coisa relacionada ao casamento a partir de agora.

“Mas eu dou minha opinião quando necessário, mas obviamente o estilo dela é inacreditável e tudo o que ela quer eu também gosto, então está indo muito bem.”

Culpo está tendo dificuldades em algumas áreas, pois ela admitiu que conseguir o local certo tem sido difícil devido às restrições no número de participantes, embora não tenhamos ideia de quantas pessoas eles estão tentando convidar.