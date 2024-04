Polícia: Jon Jones acusado de agredir agente de testes de drogas, ameaçando matá-la

A polícia está investigando um suposto incidente envolvendo Jon Jones depois que um agente de testes de drogas do Drug Free Sport apresentou um boletim de ocorrência alegando que o campeão peso pesado do UFC a agrediu e ameaçou matá-la durante uma recente visita à sua casa.

Um relatório policial apresentado em 5 de abril alega que o incidente ocorreu em 30 de março, depois que a agente de testes antidoping, Crystal Martinez, chegou à casa de Jones para coletar uma amostra como parte do programa antidoping do UFC. ABQ Raw relatou a notícia pela primeira vez.

De acordo com o relatório policial, Martinez disse às autoridades que ela e um colega de trabalho chegaram à casa de Jones aproximadamente às 16h para coletar uma amostra de urina. Martinez relatou que Jones foi “cooperativo no início” depois que ela colocou seu equipamento sobre uma mesa, que incluía seu telefone celular pessoal.

Martinez afirmou que Jones e seu colega de trabalho “viraram a esquina” para que ele pudesse lhes dar uma amostra de urina. Quando voltaram, Martinez afirmou que seu colega de trabalho “parecia nervoso” e disse que Jones não conseguia urinar.

Martinez afirmou que em vez disso se ofereceu para colher uma amostra de sangue. Ela disse que “Jones parecia agitado” e estava “tenso e inchado”. Ela disse à polícia que Jones começou a fazer perguntas “se eles tinham dinheiro” porque iria processá-los, e foi então que ela alega que o lutador do UFC pegou seu telefone e “começou a gravá-los”.

A polícia afirmou que o policial respondente viu o vídeo, onde Jones “declarou algo no sentido [of] ‘aqui está o maldito Jerome e sua namorada na minha garagem’ e o vídeo foi cortado. Martinez alegou que Jones então colocou o telefone no bolso e bateu na cara dela, afirmando: “por que vocês, gente de merda, vêm tão cedo, você sabe o que acontece com as pessoas que vêm à minha casa… elas acabam morto.”

Martinez disse à polícia que estava “apavorada” com Jones supostamente parado a menos de trinta centímetros dela e queria encerrar o teste, mas “estava com medo de que Jones pudesse bater nela”, já que os atletas do UFC enfrentam possíveis repercussões por não fazerem o teste de drogas. Martinez disse que queria pedir ajuda, mas Jones ainda estava com seu telefone.

Ela afirmou que Jones finalmente concordou em fazer o teste de urina novamente e colocou o telefone de volta no balcão. Martinez disse que o agarrou enquanto Jones e seu colega de trabalho voltavam ao pátio para que ele pudesse urinar. Martinez afirmou que mandou uma mensagem para seu chefe – identificado no relatório como Pierson Laughlin – que Jones a estava ameaçando e que ela não poderia falar com Laughlin pelo telefone porque Jones poderia voltar a qualquer momento e ela estava com medo de que ele “a atacasse se ele a viu ao telefone.

Quando seu colega de trabalho voltou com a amostra de urina, Martinez afirmou que parecia “pálido e nervoso” e cometia erros ao tentar embalar a amostra.

Martinez disse à polícia que acreditava que Jones poderia estar embriagado “porque ela sentiu o cheiro de uma bebida alcoólica vindo dele”. Ela disse à polícia que apresentou um relatório interno para seu empregador, mas também disse que pretendia registrar um relatório policial. Ela alegou que seu chefe a instruiu a “esperar até que os representantes do UFC falassem com ela”.

Martinez afirmou que seu colega de trabalho no local não queria registrar um boletim de ocorrência porque “ele estava com medo das repercussões”.

Martinez então alegou que Laughlin a contatou em 4 de abril perguntando por que ela queria fazer uma denúncia. Martinez afirmou que “parecia que ele estava tentando dissuadi-la”.

Martinez disse à polícia que queria prosseguir com acusações criminais contra Jones, com o relatório policial observando que uma intimação será emitida a Jones. O policial observou no relatório que tentou entrar em contato com a colega de trabalho de Martinez e seu chefe, mas não recebeu resposta, então foi deixada uma mensagem de voz.

A polícia afirmou que Laughlin finalmente os procurou e “tudo o que ele sabia era o que Crystal lhe disse e preferiu não prestar depoimento”. Martinez também forneceu à polícia um relatório escrito com as acusações em torno do suposto incidente.

O relatório policial afirma que uma intimação foi emitida em 5 de abril, com Jones acusado de agressão e interferência nas comunicações por supostamente ter roubado o telefone de Martinez. Com base nos registros judiciais online, nenhuma acusação oficial foi apresentada contra Jones.

O UFC reconheceu pedido de manifestação do MMA Fighting sobre as denúncias contra Jones, porém nada foi divulgado ainda.