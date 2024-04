Polícia: Jon Jones afirma que o agente de testes de drogas ‘inventou uma história’ e ficou chateado por ter usado palavrões

Jon Jones pode ter seu dia no tribunal por acusações de que ele supostamente agrediu um agente de testes de drogas que foi à sua casa para coletar uma amostra, mas o campeão peso pesado do UFC não foi preso nem levado sob custódia pelo incidente.

No domingo, uma reportagem da NBC News afirmou erroneamente que Jones foi preso no sábado depois que surgiu um relatório policial de uma agente do Drug Free Sport que alegou que ela saiu da casa do lutador “apavorada” depois que ele supostamente pegou seu telefone e a intimidou durante a visita. e ameaçou matá-la. Como resultado, foi emitida uma intimação com duas acusações distintas – agressão e interferência nas comunicações por supostamente ter tomado o telefone.

Representantes do condado de Bernalillo, no Novo México, bem como da Polícia de Albuquerque, confirmaram ao MMA Fighting no domingo que Jones nunca foi preso nem levado sob custódia pelo incidente.

Jones também afirmou isso em uma postagem separada nas redes sociais, na qual respondeu a esses rumores e também declarou veementemente que planeja combater as acusações contra ele.

“Eu queria abordar algumas informações erradas que circularam esta manhã”, escreveu Jones no Twitter. “Acordei com relatos falsos de que havia sido preso. Eu não fui preso. Na verdade, estou atualmente no Texas com minhas filhas para um torneio de vôlei. Devo admitir que é decepcionante ter que esclarecer essas coisas novamente, mas entendo que posso ser um alvo fácil, dados alguns dos meus problemas anteriores. é importante esclarecer as coisas e garantir que a verdade seja dita.

“Recentemente fui visitado por testadores enquanto comemorava um aniversário e tirava uma soneca. Ao acordar, fui pego de surpresa pelo pouco profissionalismo e protocolo de um dos testadores, o que causou frustração, levando-me a usar alguns palavrões dos quais me arrependo. Porém, quero enfatizar que em nenhum momento ameacei, fiquei na cara de alguém, levantei a voz para alguém ou me envolvi em qualquer forma de agressão. É lamentável que notícias falsas tenham sido espalhadas sem a devida verificação dos factos. Quero assegurar-lhe que me defenderei vigorosamente contra estas acusações infundadas. A verdade é que o incidente simplesmente não ocorreu.”

A Polícia de Albuquerque também divulgou uma versão atualizada do relatório inicialmente apresentado pelo agente de testes de drogas que buscava apresentar queixa contra Jones pelo suposto incidente. No relatório, um policial conseguiu falar com Jones por telefone e fez anotações sobre sua resposta às acusações.

Jones afirmou que estava “um pouco incomodado porque estava de ressaca na noite anterior” e já havia lido o relatório que a agente de testes toxicológicos deu ao UFC e “ela era uma mentirosa”. Jones afirmou que “ele nunca fez qualquer ameaça de ferir alguém ou matá-lo”.

No relatório original, a agente de testes de drogas, identificada como Crystal Martinez, afirmou que Jones disse a ela “por que vocês vêm tão cedo, vocês sabem o que acontece com as pessoas que vêm à minha casa… elas acabar morto.”

Jones afirmou que nunca disse isso, mas disse aos agentes: “diga a todos na sede para não enviarem pessoas para minha casa tão cedo porque poderia ser um ambiente perigoso”. Jones disse à polícia que disse que quando o agente do teste de drogas perguntasse se ele queria adicionar alguma citação ao relatório, ela faria sobre o teste de drogas. O relatório afirma que Jones esclareceu que ele quis dizer que “uma festa poderia estar acontecendo” em sua casa ou “múltiplas pessoas poderiam estar lá”.

Jones admitiu que usou palavrões contra o agente de testes de drogas, mas afirmou que mais tarde se desculpou por xingá-los. Ele também negou ter pegado o telefone de Martinez ou colocado no bolso, como ela alegou em seu relatório inicial à polícia. Jones disse que a certa altura pegou o telefone dela acreditando que era dele, mas depois afirma que o colocou de volta no balcão. Jones disse à polícia que acredita que Martinez “estava chateado com ele por usar palavrões” e, portanto, “ela inventou uma história”.

Antes de sair, Jones afirmou que parecia que a situação havia acabado depois que ele cumprimentou Martinez e abraçou seu colega de trabalho que veio coletar sua amostra de urina. Jones postou imagens de câmeras de segurança de sua casa junto com sua declaração original no sábado, e a polícia forneceu um link para enviar essas imagens para os arquivos do caso.

Até domingo, ainda não havia acusações oficiais contra Jones nos registros online disponíveis para o condado de Bernalillo, no Novo México. Dirigentes do UFC reconheceram um pedido de comentários do MMA Fighting sobre a situação envolvendo Jones, mas não responderam até esta publicação.