Por dentro de Birkhall: onde o rei Carlos III e Camilla passarão seu 19º aniversário de casamento

Óem 9 de abril de 2005, então-Príncipe Charlesherdeiro do trono britânico, casado Camila depois de namorar com ela por cerca de cinco anos após seu divórcio de princesa Diana. 19 anos depois, eles fugiram para Birkhall para comemorar seu aniversário e aqui está o prédio revelado a você.

Será uma fuga muito necessária para a dupla após o diagnóstico de câncer do rei em janeiro e CamilaO estresse extra de ter que assumir uma carga de trabalho maior quando seu marido se retirou dos olhos do público para iniciar o tratamento.

Um passeio pelo Castelo de Balmoral, um lugar favorito da Rainha ElizabethTikTok

Então, para comemorar o dia em que se casaram, eles foram para sua casa de verão normal para um momento tranquilo e íntimo, pois não são o tipo de pessoa que dá uma grande festa e aproveita a glória da ocasião.

“Talvez eles façam isso nos vigésimos anos”, Grant Harrold, um ex-mordomo, disse ao The Sun sobre se eles iriam dar festas. “Mas eles geralmente comemoram em particular entre os dois. Tenho certeza de que haverá um cartão e depois um presente, assim como outras pessoas comemoram.”

O que é Birkhall?

Localizado perto do Castelo de Balmoral, onde Rainha Isabel II morreu em setembro de 2022 e é encontrado nas Terras Altas da Escócia, aproximadamente 80 quilômetros a oeste de Aberdeen, em uma propriedade de 50.000 acres do século 18, perto do rio Muick.

Birkhall foi construído em 1715, com mais de 300 anos e é um dos lugares favoritos do rei para visitar devido à incrível vegetação e paisagens, repletas de lindos florais. Rei Carlos III é um grande defensor do meio ambiente.

“É um lugar muito especial para mim, principalmente porque foi feito pela minha avó” Príncipe Charles ele mesmo disse à revista Country Life em uma reportagem sobre Birkhall, que veio à tona em 2013. “É o jardim de infância da minha infância, a única coisa que fiz foi destacá-lo um pouco”.