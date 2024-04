BO Castelo de Almoral, na Escócia, ocupa um lugar significativo no coração do Família real britânica, servindo como Da Rainha Elizabeth querido retiro de verão. O castelo testemunhou momentos comoventes da história real, incluindo a Feriado anual da rainha escapa e seu falecimento em setembro de 2022.

Esta propriedade centenária, apresentada com destaque em The Crown, é descrita como “estranha” por Tony Blair e “o lugar mais lindo do mundo” por Princesa Eugênia. Em Balmoral, a família real desfruta de uma folga dos deveres públicos, participando de atividades ao ar livre, como passeios a cavalo e grelhados, com Príncipe Filipe muitas vezes cuidando do churrasco.

A verdade sobre o real estado de saúde de Kate Middleton

“Vovô, que partiu meia hora antes de nós, já estava cuidando de sua churrasqueira nos fundos da pousada”, Príncipe Harry escreveu em “Reposição”.

“Ele estava parado no meio de uma espessa nuvem de fumaça, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Ele usava um boné chato, que tirava de vez em quando para enxugar a testa ou bater em uma mosca.

“Enquanto os filés de carne de veado chiavam, ele os virou com uma enorme pinça e depois colocou uma rodela de salsichas Cumberland. Normalmente eu imploraria para que ele fizesse uma panela com sua especialidade, espaguete à bolonhesa. Esta noite, por algum motivo, Eu não.

“A especialidade da vovó era o molho para salada. Ela tinha batido um lote grande. Depois acendeu as velas na longa mesa e todos nós nos sentamos em cadeiras de madeira com assentos de palha que rangiam. Muitas vezes tínhamos um convidado para esses jantares, algum famoso ou eminente personagem.

“Muitas vezes discuti a temperatura da carne ou o frescor da noite com um primeiro-ministro ou bispo. Mas esta noite era apenas família.”

A história por trás do castelo

Rei Carlos, seguindo a tradição de sua mãe, passou uma parte do verão em Balmoral, incluindo uma comemoração privada do aniversário de morte dela. Repleta de história, as origens de Balmoral remontam a 1390, mas tornou-se oficialmente residência real em 1852, quando O Príncipe Albert presenteou a Rainha Vitória.

A propriedade, que abrange 50.000 acres com 150 edifícios, continua a ser um refúgio querido pela família real, apesar das suas associações sombrias com eventos trágicos como Lua de mel da princesa Diana e a Nomeação da rainha de um novo primeiro-ministro em 2022.

O Castelo de Balmoral normalmente fecha ao público quando a família real está residente, mas abre durante outras épocas do ano. Em 2023, Rei Carlos estendeu a abertura ao público até 16 de agosto, afastando-se A tradição da Rainha Elizabeth de começar suas férias no final de julho.