Por dentro do clube de meninos bilionários de Sean ‘Diddy’ Combs: a elite de Wall Street atraída para o mundo do rapper

Sean ‘Diddy’ Pentes comercializou-se agressivamente para os empresários mais ricos da América enquanto transformava seus ganhos de sua carreira no rap em um império de bilhões de dólares.

Diddy foi declarado bilionário pela primeira vez por um especialista em riqueza do hip-hop Zack O’Malley Greenburg em 2022, mas cobiçava esse status há anos, dizendo à Forbes em 1999: “Eu queria ser muito, muito rico”.

Ele fez isso visando alguns dos homens mais ricos dos EUA para investir em seus vários negócios.

Um investidor, Ron Burkletrabalhou com ele em diversos projetos, ao mesmo tempo em que se relacionou com Zac Posen, William Lauder – o herdeiro da marca Estée Lauder, tinha uma linha de moda vendida na Macy’s e fez parceria com o ator Mark Wahlberg para vender uma marca de água.

Pentes se imaginava um empreendedor e, segundo os bilionários com quem trabalhava, enviava emails frios com propostas de negócios. Causou claramente uma boa impressão nos grandes nomes de Wall Street, com um CEO da Bolsa de Valores de Nova Iorque a chamá-lo de “inspiração”.

O acordo que mudou tudo

Em 2003, ele enviou um e-mail para Marcos Cubano – o ex-proprietário principal do time da NBA Dallas Mavericks – pedindo para desenhar os uniformes do time.

Eles nunca se conheceram, então o e-mail frio foi uma jogada ousada, mas Cuban concordou. Foi um grande impulso para Pentes à sua nova marca de roupas, Sean John, para se unir a uma equipe esportiva profissional que expandia seu perfil.

“Éramos uma equipe promissora em uma época em que as equipes esportivas profissionais não faziam nada com o pessoal da indústria do entretenimento”, disse Cuban. “Nunca nos conhecemos… nunca fizemos nenhum acompanhamento ou qualquer coisa além disso”, disse Cuban.

Pentes – que foi para a Howard University para estudar administração – usou o acordo para alavancar ainda mais negociações. Mas também funcionou a favor dos investidores, pois Combs os trouxe para o mundo das festas de primeira linha e do encontro com celebridades.

Depois que investigadores federais invadiram suas casas em Los Angeles e Miami como parte de uma investigação de tráfico sexual liderada pelo Distrito Sul de Nova York, a reputação de Combs sofreu um enorme golpe.

Isso vem depois Rodney ‘Lil Rod’ Jones entrou com uma ação contra Combs em fevereiro, alegando que ele foi abusado sexualmente pelo rapper de ‘Bad Boys’. Ele negou qualquer irregularidade e chamou a investigação de “uma caça às bruxas”.

Resta saber se Pentes continuará a gozar do mesmo nível de influência no mundo dos negócios se for condenado.