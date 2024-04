Por dentro do plano de tratamento do câncer de Kate Middleton: o que vem pela frente

EUm março de 2024, quando Kate Middletono Princesa de Gales, revelou ter recebido “quimioterapia preventiva” pós-cirurgia abdominal, o que despertou curiosidade sobre essa abordagem. Muitos se perguntaram sobre os meandros de tal tratamento. Dr. Alexander Olawaiyeum conceituado oncologista da Universidade de Pittsburgh, oferece insights sobre a natureza multifacetada do planejamento do tratamento do câncer.

Dr. Olawaiye elucida que as estratégias de tratamento do câncer são diversas, variando de cirurgia a quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e terapia hormonal. A abordagem ideal varia de acordo com fatores como a origem do tumor e a extensão de sua disseminação no momento do diagnóstico. Tumores sólidos, visíveis a olho nu ou por imagem, muitas vezes necessitam de intervenção cirúrgica para conseguir a remoção completa e mitigar o risco de recorrência.

Por exemplo, as cirurgias para câncer de ovário podem abranger a remoção de ovários, trompas de falópio e tecidos adjacentes afetados pela malignidade. Da mesma forma, os procedimentos para cancros de pele, como o melanoma, podem implicar a excisão não só do tumor, mas também de uma margem de tecido saudável circundante para garantir a erradicação completa das células cancerígenas.

No entanto, apesar da remoção cirúrgica, a recorrência do cancro continua a ser um desafio formidável. Dr. Olawaiye, em entrevista ao The Conversation, destaca vários fatores indicativos de risco aumentado de recorrência, incluindo a agressividade do tumor, o estágio no diagnóstico e seu local primário de origem. Compreender esses fatores é fundamental para a elaboração de planos de tratamento abrangentes que otimizem os resultados dos pacientes.

Oncologista detalha os detalhes

Para mitigar o risco de recorrência, a terapia adjuvante administrada após a cirurgia é frequentemente prescrita. Seu objetivo principal é erradicar quaisquer células cancerígenas residuais que possam ter escapado à remoção cirúrgica. Além disso, a terapia neoadjuvante, fornecida antes da cirurgia, pode reduzir os tumores, facilitando intervenções cirúrgicas menos invasivas e preservando a função dos órgãos sempre que possível.

Por exemplo, nos casos em que a remoção cirúrgica completa é inviável, a terapia neoadjuvante pode ajudar a reduzir o tamanho dos tumores, tornando-os mais passíveis de ressecção cirúrgica subsequente. Esta abordagem é particularmente relevante para cancros em fase avançada, onde a cirurgia extensa acarreta um elevado risco de morbilidade ou comprometimento funcional.

O repertório de terapias adjuvantes e neoadjuvantes é extenso, abrangendo quimioterapia, imunoterapia, terapia hormonal, radioterapia ou combinações destas. O Dr. Olawaiye sublinha os avanços contínuos na investigação do cancro, oferecendo um vislumbre de um futuro onde as opções de tratamento serão cada vez mais refinadas e adaptadas às necessidades individuais dos pacientes.