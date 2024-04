Por que a arma favorita de Patrick Mahomes corre o risco de perder um tempo significativo

EUAcontece que haverá consequências Arroz Rasheefaturamento em um acidente multi-carro em um Dallas rodovia no final do mês passado. A polícia local emitiu um mandado de prisão contra o Chefes de Kansas City receptor depois que ele admitiu que estava ao volante de um dos veículos envolvidos em um engavetamento de seis carros que feriu quatro e custou milhares de dólares em danos materiais.

Como novato em 2023, Arroz tornou-se um dos Patrick Mahomes‘ alvos favoritos, e ele ajudou o Chefes repita como Super Bowl campeões há apenas dois meses. Agora, o caminho do ex-escolhido do segundo turno para o estrelato pode ser prejudicado pelas acusações criminais pendentes contra ele.

Quais são as acusações contra Rice?

De acordo com WFAA Dallasque relatou a notícia pela primeira vez, Rice enfrenta várias acusações decorrentes do acidente de carro, incluindo:

seis acusações de colisão envolvendo lesões corporais

uma acusação de colisão envolvendo lesões corporais graves

uma acusação de agressão agravada

O acidente levou duas pessoas a um hospital local, e os Chiefs – assim como o NFL – anunciaram que estão “monitorando” a situação para novos desenvolvimentos. O arroz algemado certamente seria qualificado como um “desenvolvimento adicional”.

Rice já havia se desculpado por seu papel no acidente – dois dos veículos, um Corveta e um Lamborghini que ele estava dirigindo, esteve envolvido no acidente – e disse que assumiu “total responsabilidade” por suas ações. O advogado de Rice, Royce Oestecaracterizou o primeiro Metodista do Sul estrela como um “jovem que cometeu um erro” e disse que estava pronto para “fazer tudo ao seu alcance” para trazer a vida dos feridos “de volta ao normal” e pagar pelos danos que o acidente causou.

Quais são os próximos passos de Rice?

De acordo com o mandado, Arroz tem 24 horas para se entregar e ser processado. Os advogados provavelmente trabalharão para mantê-lo fora da prisão, mas o que acontecer depois disso poderá impactar os Chiefs enquanto planejam a temporada de 2024.

Rice parecia genuinamente arrependido desde o incidente, o que poderia funcionar bem no tribunal e com os investigadores da NFL. No entanto, não há como escapar de outros detalhes do acidente – que a maconha estava em poder de Rice no momento do acidente, e que a acusação de agressão agravada contra ele é bastante grave.

Resta saber se a NFL irá suspender Rice – se a liga decidir sobre esse curso de ação, o jogador de 23 anos provavelmente não perderá muitos jogos da temporada regular. Rice conseguiu 79 passes para 938 jardas e sete touchdowns na temporada passada, somando mais 262 jardas e mais uma pontuação nos playoffs.