Por que a jaqueta Masters da Augusta é verde?

Ccom o Mestres em Augusta, obtendo um público maior a cada ano, muitos novos fãs ficam se perguntando por que uma jaqueta verde é concedida ao vencedor geral.

Um ano depois Jon Rahmvitória impressionante, a jaqueta foi levada porScottie Scheffler e comemora seu aniversário de platina como prêmio para o vencedor do Augusta Mestres.

Tiger Woods acidentalmente atinge um fã no campo de golfe Masters, um dia para esquecer

Por que a jaqueta do Masters é verde?

Embora só em 1949, com Sam Sneadque os campeões foram investidos em um torneio que começou em 1934, a tradição de ver os sócios de verde remonta a 1937, quando Clifford Robertso Mestres presidente, pretendia identificar mais facilmente os concorrentes do resto dos convidados para facilitar, entre outras coisas, aos empregados de mesa não depositarem as notas nas suas mesas.

Outra lenda menos literária diz que Bobby Jonesem viagem ao British Royal Liverpool, viu que os capitães dos times usavam jaqueta e copiou a ideia.

A peça de roupa, que não é vendida mas não custa mais de 250 euros para ser produzida, tornou-se no artigo mais valorizado do desporto mundial. Que era verde e nenhuma outra cor é porque é a cor das azáleas, a peça mais característica da natureza do Augusta National.