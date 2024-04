Por que Antonio Brown retornará à NFL e com apenas um time?

Antonio Brown fez um grande anúncio sobre seu futuro no futebol, sugerindo a possibilidade de se aposentar da NFL. O wide receiver está fora da liga desde sua polêmica saída do Bucaneiros de Tampa Bay no meio do jogo em 2021. Desde então, ele tem se concentrado em sua carreira de rap e em outros empreendimentos comerciais, ao mesmo tempo que se tornou uma figura proeminente nas redes sociais.

Em um esforço para interagir com seus fãs e envolvê-los em sua decisão, Brown criou uma nova conta Kick onde planeja fazer seu anúncio de aposentadoria. Ele acessou o Twitter para envolver seus seguidores no processo de tomada de decisão, afirmando: “Ainda decidindo em qual time se aposentar.” Essa mudança sugere que ele está buscando a opinião de seus torcedores sobre qual time deve escolher para sua aposentadoria.

Apesar de sua história com vários times, incluindo o Pittsburgh Steelers, Buccaneers, Las Vegas Raiders e New England PatriotsBrown parece estar indeciso sobre onde deveria se aposentar oficialmente.

Recentemente, ele expressou relutância em se aposentar como Steeler devido ao time ter dado seu número de camisa anterior, nº 84, para Cordarelle Patterson. Isso o deixa considerando suas opções entre os times onde atuou ao longo de sua carreira.

A estrela da NFL retornará para uma despedida?

No entanto, esta pode não ser apenas uma decisão de Brown. A disposição das referidas equipes em assinar com ele um contrato de um dia para a cerimônia de aposentadoria também é um fator. Sua saída dos Steelers foi controversa, mas eles ainda podem estar abertos à ideia de ele retornar para se despedir.

Por outro lado, é incerto se o Raiders ou Bucaneiros estariam receptivos em recebê-lo de volta após suas saídas abruptas de suas equipes. Além disso, sua curta passagem pelos Patriots levanta questões sobre a disposição deles em participar de seus planos de aposentadoria.

Considerando seu tempo significativo com os Steelers, aposentar-se com a camisa pareceria mais adequado. No entanto, a decisão final pode não caber inteiramente a Brown. Dependerá também da vontade das equipas envolvidas em acomodar o seu desejo de uma reforma cerimonial.