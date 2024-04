Por que Mark Coleman está apresentando o título BMF no UFC 300?

Tele atmosfera emUFC 300promete ser eletrizante, principalmente por uma homenagem ímpar: Mark “O Martelo” Colemanprimeiro campeão peso pesado do UFC, apresentará o Título BMF. Esta decisão, impregnada de tradição e respeito, tem um significado significativo tanto para Coleman como para o Comunidade UFC.

Lançado em 2019, o BMF (o pior filho da puta)Título rapidamente capturou a imaginação dos fãs do UFC em todo o mundo. Ao contrário dos títulos tradicionais, o Título BMF não se trata apenas de vitória; é um símbolo de coragem, determinação e disposição para enfrentar os desafios mais difíceis. Originado de um movimento de torcedores, apareceu pela primeira vez no UFC 244, onde Dwayne The Rock Johnson apresentou-o a Jorge Masvidal depois de uma luta vitoriosa contra Nate Diaz.

Ao longo dos anos, Título BMF viu diferentes heróis envolvê-lo na cintura de seu vencedor, cada um trazendo seu próprio legado para o cinturão. Por exemplo, em UFC 291, foi o próprio Masvidal quem apresentou o título a Justin Gaethje após uma vitória dramática. Agora em UFC 300como Max Holloway se aproxima para desafiar Gaethje, mais um capítulo célebre será adicionado à história do cinturão.

A promoção espetacular do UFC 300 que vai te dar arrepios

Mark Coleman: uma escolha simbólica

A decisão de ter Mark Coleman apresentar o Título BMF no UFC 300 está carregado de significado. Conhecido por seu estilo de luta destemido e como pioneiro no esporte, Coleman personifica a própria essência do título BMF. Seu recente ato de heroísmo apenas solidificou ainda mais seu status como uma figura merecedora de conceder esta honra.

CEO do UFC, Dana White o anúncio do papel de Coleman foi recebido com aprovação esmagadora. Numa conferência de imprensa, quando um repórter perguntou se Coleman pode ser quem apresentará o cinturãoafirmativa de White “Feito!” provocou aplausos e gritos de fãs e lutadores.

No UFC 300Coleman irá para o octógono em meio a uma multidão barulhenta no Arena T-Mobile em Las Vegas. Espera-se que este momento seja mais do que apenas a apresentação de um título; será uma celebração das contribuições de Coleman para o esporte e um momento unificador para o Comunidade UFC.

Em essência, ter Mark Coleman apresentar o Título BMF no UFC 300 é um reflexo perfeito do que o cinturão representa: destemor, respeito e o espírito implacável de um lutador.