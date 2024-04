Por que o novo negócio de Meghan Markle deixou o príncipe Harry muito preocupado?

Príncipe Harry está se sentindo um pouco desconfortável com um aspecto do Meghan Marklenovo empreendimento comercial, Pomar da Riviera Americana. De acordo com especialista real Tom QuinnHarry apoia totalmente a nova marca de Meghan, mas há uma parte dele que se sente desconfortável devido à sua criação em uma família que pode ter desaprovado tais empreendimentos comerciais.

Quinn compartilhou com o The Mirror: “Harry acha que a nova marca é uma ótima ideia porque é ideia de Meghan – ele ainda está tão apaixonado que ela não pode fazer nada de errado aos olhos dele. Mas temos que lembrar que ele cresceu em uma família que seria Eu desprezei esse tipo de empreendimento comercial, então há uma parte de Harry que se sente desconfortável.”

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

É evidente que a devoção de Harry a Meghan ofusca quaisquer reservas que ele possa ter sobre o negócio. No entanto, é improvável que ele esteja diretamente envolvido nas atividades promocionais, como Quinn apontou, “é por isso que é improvável que vejamos Harry pessoalmente assando bolos ou demonstrando utensílios de cozinha”.

Por outro lado, Meghan está se preparando para se destacar com mais frequência enquanto se prepara para lançar sua nova marca de estilo de vida. O comentarista real Richard Eden sugere que Príncipe Harry acompanhará sua esposa enquanto ela embarca na promoção de seu mais recente empreendimento. É claro que Meghan colocou muito esforço e paixão em seu novo negócio, com fontes revelando que ela passou “mais de um ano” trabalhando no American Riviera Orchard, concentrando-se em coisas que estão em seu coração e pelas quais ela é apaixonada. .

Harry está equilibrando o apoio aos negócios de Meghan em meio às expectativas reais

No entanto, a controvérsia cercou o momento do lançamento da marca, pois coincidiu com uma data significativa relacionada com princesa Dianalegado. Houve acusações de que Meghan pode estar usando o legado de Diana para promover seu negócio. Isto gerou discussões e levantou questões sobre a adequação de vincular seus esforços comerciais à memória da Princesa Diana.

Enquanto Meghan se prepara para navegar no mundo do empreendedorismo, fica claro que tanto ela quanto Harry enfrentam desafios e escrutínio de vários ângulos. Apesar de qualquer desconforto que Harry possa sentir, é evidente que ele apoia Meghan enquanto ela embarca neste novo capítulo de sua vida.