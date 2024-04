Por que Taylor Swift foi ‘vaiada’ pelos fãs no show de Morgan Wallen em Indianápolis

Ceu sabia que havia fãs de música por aí que não gostavam Taylor Swiftnão? Morgan Waller sofreu um momento estranho no palco quando sua piada sobre a cantora superstar saiu pela culatra e seus fãs começaram a vaiá-la.

Aparentemente, os fãs da cantora sertaneja não estão interessados Rápido depois de expressarem seus sentimentos em um show em Indianápolis na sexta-feira. Também não parece haver uma razão para isso, apenas que Waller e Swift ambos lançaram música country antes.

Festa surpresa de Taylor Swift em um bar em Los Angeles sem Travis Kelce. Eles estão tendo problemas?

Fãs de Wallen vaiado maldosamente Taylor Swift Sexta à noite depois que o cantor country brincou sobre Rápido em seu show no Lucas Oil Stadium em Indianápolis.

“Este é o concerto mais assistido na história deste edifício, e somos os primeiros a fazê-lo por duas noites seguidas”, disse. Wallen disse enquanto se apresentava no show, por meio de um vídeo de fã. “Vou dizer isso até Taylor Swift vem para a cidade.”

Enquanto alguns fãs rugiram em aprovação por Rápido, a grande maioria da plateia começou a vaiar a cantora de ‘Cruel Summer’. Será que ela é realmente vista como uma ‘Anti-Herói’, como dizem suas famosas canções de sucesso?

A reação reveladora de Morgan Wallen

Pareceu que, por um breve momento, o americano defendeu sua colega cantora country depois de implorar aos fãs para não vaiá-la. Parece que não há rixa entre os dois, o que torna ainda mais confuso o motivo de ele fazer uma piada às custas dela.

No entanto, ele rapidamente voltou atrás e elogiou os fãs por apoiá-lo: “Não precisamos vaiar, não precisamos vaiar“, Wallen disse em resposta à reação dos fãs, antes de acrescentar: “Agradeço isso. Mas sei que vocês me apoiaram.”

Enquanto Wallen fez história no local de Indianápolis, Rápido quebrou vários recordes no ano passado, com sua turnê Eras arrecadando US$ 1 bilhão para se tornar a turnê de maior bilheteria de todos os tempos, de acordo com a Rolling Stone.

Acredita-se também que a jovem de 34 anos teve mais álbuns em primeiro lugar do que qualquer mulher na história e recebeu seu 14º prêmio Grammy na cerimônia deste ano.