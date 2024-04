Posso solicitar o Crédito Fiscal Infantil e o Crédito para Cuidados de Crianças e Dependentes?

Ccuidar de crianças é um dos elementos mais caros de ter filhos no Estados Unidos da América e os pais frequentemente enfrentam dificuldades para obter a ajuda necessária caso também precisem voltar ao trabalho.

De acordo com Cuidados infantis conscientes da Américao preço médio anual nacional dos cuidados infantis em 2022 foi de 10.853 dólares por ano, o que representa 10 por cento dos rendimentos de uma família com dois rendimentos e 22 por cento dos rendimentos de um pai solteiro, em média.

Há ajuda disponível para aqueles que lutam com cuidados infantis, com o governo federal Subsídio em bloco para cuidados e desenvolvimento infantil (CCDBG) fornecer financiamento aos estados para ajudar famílias trabalhadoras de baixa renda a ter acesso a cuidados infantis. No entanto, atinge menos de 15% das crianças elegíveis.

Que créditos fiscais existem para ajudar?

Existem dois créditos fiscais que visam ajudar a apoiar famílias com crianças pequenas.

O Crédito Fiscal para Cuidados Infantis e Dependentes (CDCTC) tem como objetivo ajudar as famílias trabalhadoras a compensar o custo dos cuidados infantis, enquanto o Crédito Fiscal Infantil (CTC) apoia as famílias na gestão dos elevados custos de criação de um filho e é mais frequentemente utilizado para cobrir as despesas domésticas diárias.

Conforme declarado pelo Inland Revenue Service: “Você poderá reivindicar o crédito para cuidados de filhos e dependentes se tiver pago despesas para cuidar de um indivíduo qualificado para permitir que você (e seu cônjuge, se apresentar uma declaração conjunta) trabalhar ou procure ativamente por trabalho. Geralmente, você não pode receber esse crédito se o seu status de registro for casado e arquivado separadamente. “

Um indivíduo qualificado para o crédito de assistência a crianças e dependentes é: