Prazo do Dia do Imposto de 2024: Qual é o último momento para declarar seus impostos?

Dia do Imposto de 2024 está se aproximando rapidamente e todos na América precisam ter seus recursos em ordem para quando chegar a hora de pagar e registrar impostos. Muitas vezes acontece que pessoas que não estão em dia com as novidades e esses assuntos podem declarar seus impostos com atraso. Faltam apenas alguns dias para as pessoas enviarem seus impostos. Infelizmente, perto de um terço dos contribuintes nos Estados Unidos esperam até as últimas semanas antes do prazo final para declarar seus impostos. O Receita Federal divulga informações todos os anos que confirmam que 29% dos americanos que são contribuintes de impostos declaram seus impostos muito perto de Dia do imposto. Mas quando exatamente é o prazo do Dia do Imposto e as pessoas ainda podem registrar o atraso se a data passar?

Para quem não sabe, o prazo para a maioria dos contribuintes apresentarem uma declaração de imposto de renda federal é meia-noite, horário local, de segunda-feira, 15 de abril deste ano. Isso significa que na próxima segunda-feira é o prazo final do Dia do Imposto e as pessoas ainda podem solicitar seus impostos neste dia. No entanto, existem observâncias Dia do Patriota em 15 de abril e Dia da Emancipação em 16 de abril. Isso significa que alguns contribuintes que moram em estados onde esse feriado é mais comemorado terão até o dia 17 de abril para apresentar suas declarações federais. Isso cai em uma quarta-feira da próxima semana. Mas há também um caso especial que permite que alguns outros estados declarem os seus impostos muito mais tarde.

Até quando posso declarar meus impostos de 2024?

Durante o último ano, alguns estados do país sofreram condições climáticas severas e estiveram sob extremo estresse financeiro. Esses estados são Connecticut, Maine, Rhode Island e Virgínia Ocidental. Esses estados foram declarados áreas de desastre pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) e têm até 17 de junho para apresentar o pedido. Outros que não estão nessas áreas de desastre e não puderam registrar a tempo terão a chance de solicitar uma prorrogação de imposto de seis meses usando o Formulário 4868 até 15 de abril. O IRS já confirmou que espera que 19 milhões de contribuintes solicitem prorrogações em 2024 .