Prazo final da temporada fiscal de 2024: Qual é o prazo final deste ano para apresentação se você solicitar uma prorrogação?

Imposto a evasão acarreta sérios riscos legais, financeiros e de reputação nos Estados Unidos, e indivíduos e empresas são fortemente aconselhados a cumprir as leis e regulamentos fiscais para evitar consequências graves, por isso é importante cumprir o prazo (15 de abril), mas o que acontece se alguém recebe uma extensão?

As prorrogações de impostos podem ser solicitadas até o prazo final de segunda-feira, 15 de abril, e adiarão a data de apresentação até 15 de outubro e o Receita Federal estima que aproximadamente 19 milhões de americanos fizeram isso em 2023.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Ele permite mais seis meses para registrar se uma solicitação por meio do Formulário 4868, que pode ser encontrado no IRS Free File, for aprovada e deve ser enviada até o prazo final normal do imposto, segunda-feira, 15 de abril.

A prorrogação é benéfica para quem está faltando documentos importantes ou não tem tempo suficiente para preencher a papelada, e também pode ajudar a evitar multa por atraso no arquivamento por parte do governo federal.

Mas não oferece mais tempo para pagar os impostos. Isso ocorre porque o prazo de apresentação é adiado, e não a data de pagamento. Os impostos ainda devem ser pagos até 15 de abril.

Mas o IRS oferece planos de pagamento que podem ajudar os americanos em dificuldades a administrar o custo do pagamento do imposto em dia. É importante pagar os impostos em dia, pois as penalidades por evasão ou fraude são muito rigorosas e não é bom que o IRS suspeite de alguém disso.

Quais são os riscos da evasão fiscal?

Mesmo uma falha acidental no pagamento em dia pode ser considerada evasão fiscal nos Estados Unidos e acarreta vários riscos e consequências para indivíduos e entidades envolvidas em tais atividades ilegais.

Alguns dos principais riscos e consequências da evasão fiscal são: