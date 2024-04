Preço do pay-per-view de Devin Haney x Ryan Garcia revelado

DAZN divulgou o preço pay-per-view do evento Devin Haney x Ryan Garcia, e custará aos fãs US$ 69,99 para ver como a saga Haney x Garcia termina.

Houve muito drama antes do evento pay-per-view de 20 de abril, a maior parte da parte de Garcia, já que o comportamento errático da estrela do boxe atraiu a atenção dos reguladores. Garcia lutou abertamente com problemas de saúde mental no passado, mas insiste que está pronto para Haney.

Garcia e Haney se enfrentaram como amadores e fizeram 3-3, preparando o cenário para um confronto leve que será transmitido ao vivo no pay-per-view DAZN. Garcia espera conquistar o título dos leves do WBC de Haney em uma batalha de 12 rounds.

Haney adicionou recentemente um título superleve à sua coleção com uma decisão unânime sobre Regis Prograis. Ele está com 31-0 e 15 nocautes e está em 6º lugar na lista peso por peso da ESPN.

Garcia está a quatro meses de uma vitória por nocaute sobre Oscar Duarte, que o colocou de volta com o pé direito após uma partida desastrosa contra Gervonta Davis em um dos confrontos leves mais esperados da história recente do boxe.