Prefeitura de Penedo anuncia distribuição gratuita de mudas para agricultores durante entrega de sementes do Planta Alagoas

O início do período de chuvas é o tempo certo para o plantio, trabalho feito na zona rural por trabalhadores que, em Penedo, receberam cerca de cinco toneladas e meia de sementes de milho e feijão nesta segunda-feira, 22.

A entrega realizada na sede da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) atende 433 famílias beneficiadas pelo Programa Planta Alagoas, uma iniciativa do governo estadual feita por meio da SEAGRI e em parceria com os municípios.

Durante a ação, o Secretário Manoel Messias Júnior anunciou que o governo Ronaldo Lopes vai dar um novo impulso à agricultura familiar, distribuindo mudas de hortaliças sem custo para o produtor que também recebe assistência técnica, com distribuição mediante interesse do pequeno produtor em receber o incentivo.

“As mudas serão dadas de graça pra vocês, pra quem quiser trabalhar. Nós vamos fazer um cadastro e entregas na casa ou na comunidade de cada um, junto com as sementes das pessoas que não vieram receber aqui na secretaria”, explicou Messias Júnior, confiante no resultado da iniciativa incluída no âmbito do Programa Quintais Produtivos.

Outro diferencial da administração que investe na zona rural, assegurando renda para famílias do campo, é a disponibilidade de trator para o preparo do solo da roça do agricultor de baixa renda, apoio fundamental para o sucesso das lavouras, a exemplo do milho.

De acordo com o técnico em agropecuária Michel Douglas, a variedade da semente de milho entregue pelo Planta Alagoas é de boa qualidade. Testes de germinação feitos na SEMADA mostram que o milho brota entre 5 e 7 dias, com aproveitamento de nove entre dez sementes plantadas.

Além disso, o histórico da variedade desenvolvida pela Embrapa Nordeste tem alta produtividade, sendo possível fazer a colheita do milho verde no período de 60 a 65 dias, após a germinação da semente, e em aproximadamente 80 dias para tirar o milho seco.

Em outra frente de trabalho, a SEMADA capacita agricultores por meio do convênio com o Senar e o Sindicato Rural. Diversos cursos de fabricação de bolos, pães e doces já foram realizados, assim como de qualificação com tratores e implementos agrícolas, sendo o mais recente com assentados do Novo Horizonte.

“A gente está fortalecendo as vocações que Penedo já tem, promovendo cursos gratuitos que entregam certificado, principalmente de atividades que o homem e a mulher do campo já desenvolvem ou precisam de orientação especializada para melhorar a produção”, disse o técnico Marivaldo Leandro, citando áreas como fruticultura básica, cultivo de hortaliças, processamento de polpa de fruta e outras.

Ex-gestor da SEMADA, o vereador Messias da Filó participou da agenda de trabalho, reafirmando o compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes e informando sobre uma novidade do governo federal para a agricultura familiar, o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais.

O incentivo será direcionado para mulheres chefes de família inseridas em atividades rurais e inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que receberão R$ 4.600,00 em duas parcelas, recurso destinado para melhoria nas condições produtivas da atividade da agricultora que também terá o acompanhamento da Emater Alagoas, instituição parceira das atividades da SEMADA.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte