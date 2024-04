Prefeitura de Penedo inaugura investimentos que transformam escolas da zona rural em unidades de ensino dignas para a população

Quatro localidades da zona rural de Penedo dispõem de ensino público com a mesma estrutura e qualidade da educação ofertadas na cidade pela Prefeitura de Penedo porque as famílias do campo passaram a ser respeitadas pela administração municipal

O tratamento decente e em condições de igualdade para o meio rural e urbano chegou com o governo Crescendo Com Seu Povo, responsável por transformar imóveis precários em escolas dignas, como se vê nas comunidades Murici, Itaporanga, Prosperidade e Marituba do Peixe.

As melhorias em infraestrutura e nos equipamentos das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) foram novamente destaque nesta sexta-feira, 05, quando o Prefeito Ronaldo Lopes inaugurou a revitalização da Escola Municipal de Educação Básica Professor Irênio Araújo.

Sem receber nenhum tipo de melhoria estrutural há mais dez anos, a unidade que atende os povoados Marituba do Peixe e Marituba de Cima foi contemplada com a obra orçada em R$ 451.000.00.

“Agora é praticamente uma nova escola, com mais conforto e qualidade para a população, um investimento de mais de 400 mil reais que beneficia diretamente os moradores da Marituba do Peixe e da Marituba de Cima e isso é um compromisso da gestão Crescendo Com Seu Povo”, afirma a engenheira civil Amanda Lima, Secretária Municipal de Infraestrutura, pasta responsável pelo serviço.

A diretora da EMEB Professor Irênio Araújo fez um breve relato sobre as condições da unidade de ensino que tem o nome do educador pioneiro na comunidade. “A escola estava em uma situação precária, tanto na infraestrutura como no mobiliário. As salas de aula estavam com as portas quebradas, paredes sujas e goteiras, alagando nos dias de chuva e tudo isso dificultava o ensino e a aprendizagem”, frisou Franciele Vicente sobre a unidade que tem 136 matrículas na Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

E foi preciso um gestor comprometido com o povo de Penedo para mudar esse panorama. “Hoje nós estamos entregando uma escola moderna, eu diria reconstruída porque nós não reformamos, nós reconstruímos a Escola Irênio Araújo, com o mesmo nível das escolas que nós fazemos na cidade”, pontuou Ronaldo Lopes. gestor que concedeu 40% de aumento salarial para todos os servidores efetivos da SEMED em menos de um ano de mandato.

“Só para comparar, esse percentual é maior do que o que foi efetivado por quem passou 8 anos na prefeitura e deu pouco mais de 30% e só para professores. Nós estendemos o aumento para os demais funcionários da educação e fizemos em 3 anos o que os outros prefeitos não fizeram. E não se faz uma boa educação sem remunerar bem o professor e nem os demais servidores”, afirmou Ronaldo Lopes, falando ainda da importância da comunidade escolar manter o zelo pela unidade de ensino que forma gerações.

O vereador Derivan Thomaz falou em nome da comunidade e do Poder Legislativo, enaltecendo a qualificação do corpo docente da SEMED. “O nosso município tem professores bem qualificados, com graduação, com pós-graduação, com mestrado, temos professores com doutorado e ambiente adequado para lecionar e quem dá toda essa condição é o prefeito Ronaldo Lopes que trabalha para todos com a mesma qualidade, gerando a dignidade necessária para o bom aprendizado”.

Dessa forma, não é por acaso que a educação em Penedo avança. O Secretário Luciano Lucena informou que o número de matrículas em toda a rede pública municipal ultrapassa dez mil em 2024, o maior alcançado, consequência das condições de trabalho e apoio do gestor que faz a diferença, “oferecendo tudo que é necessário para a melhor qualidade na educação dos nossos alunos e não só nesta escola que está sendo entregue, mas em todas as nossas unidades para que a gente possa crescer cada vez mais”, disse o gestor da SEMED.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante