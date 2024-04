Prefeitura de Penedo notifica empresa por atrasos em obra de esgotamento sanitário na Rua Tupinambás

CBHSF também foi notificado pela equipe da SEINFRA

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), notificou oficialmente a empresa W2 Engenharia Ltda. em função de uma série de irregularidades e atrasos significativos nos trabalhos, especialmente no Centro Histórico da cidade, incluindo a Rua Tupinambás.

A empresa é contratada da Agência Peixe Vivo, que viabiliza a execução de recursos captados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco/CBHSF, instituição que financia a obra de esgotamento sanitário que tem como objetivo eliminar o lançamento de esgoto sem tratamento no Rio São Francisco.

Os serviços foram iniciados no dia 27 de novembro de 2023 e apresentam até esta quinta-feira, 25, apenas uma rua totalmente concluída, enquanto outras duas seguem inacabadas, andamento insatisfatório que vem causando desconforto e insatisfação entre os moradores das localidades, além de potenciais riscos à segurança pública.

Entre os problemas listados pela SEINFRA estão o uso inadequado de escoramentos durante as escavações, o que já resultou no risco de tombamento de um poste. Ademais, a recomposição do pavimento em paralelepípedo está sendo realizada de forma inadequada, faltando profissionais qualificados para o serviço. Materiais resultantes das escavações estão sendo acumulados em via pública, comprometendo assim a drenagem de águas pluviais, problema que tende a piorar com a chegada da quadra chuvosa.

A SEINFRA também destacou a falta de uso de equipamentos de segurança obrigatórios entre trabalhadores da obra e a ausência de bomba de rebaixamento em áreas onde o lençol freático é próximo à superfície, situações alertadas verbalmente à equipe da empresa por Thales Otoniel Rocha de Azevedo, engenheiro da Prefeitura de Penedo.

Em resposta à SEINFRA, o gerente da W2 Engenharia,Thiago Batista Campos informou que, apesar da licença paternidade do titular do contrato, medidas estão sendo tomadas para inspecionar e corrigir os pontos críticos indicados. O gerente alega ainda que interferências não previstas no projeto inicial têm comprometido o cronograma, mas reiterou que isso não justifica a falta de medidas de segurança e de outras precauções necessárias.

A Prefeitura de Penedo e a população aguardam as ações corretivas prometidas pela empresa, com a expectativa de que a obra avance, sem mais prejuízos à comunidade e ao meio ambiente

SECOM/PMP