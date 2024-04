Presidente Morgan Wallen que lança testemunha fala, não cita nenhum motivo real

Morgan Wallen não parecia ter nenhum motivo real para jogar uma cadeira do telhado de um bar em Nashville – assim afirma um segurança do local … que está retransmitindo o que as testemunhas disseram.



Michael Phillips – que trabalha na segurança do recém-inaugurado Chiefs Bar no centro de Nashville – veio ao “TMZ Live” na segunda-feira para nos dar um resumo do que ele diz ter visto no domingo à noite… quando MW foi preso por supostamente jogar a cadeira na rua.

Ele diz que nem percebeu que era Morgan a princípio, mas nos conta que o cara foi direto para o telhado – e que 30 minutos depois … ele viu uma cadeira pousar a poucos metros de uma viatura policial.





Embora Michael diga que não viu Morgan jogar a cadeira em questão, ele diz que há imagens de segurança que confirmam MW como o culpado. Ele continua citando testemunhas oculares que falaram com policiais – e dá uma ideia do que disseram à polícia.



Especificamente… Phillips afirma que essas pessoas implicaram Morgan – e pior ainda, ele diz que não o viram em nenhum tipo de discussão com ninguém. As testemunhas aparentemente disseram aos policiais que ele estava apenas sendo estúpido… e Phillips suspeita que o álcool pode estar envolvido.

Para referência – aqui está o telhado do 6º andar do Chief’s, onde Morgan Wallen supostamente jogou uma cadeira para o lado. Há uma ampla saliência antes do desembarque para a Broadway. @WKRN pic.twitter.com/dLrAuHsAnM -Peyton Kennedy (@peytonTVkennedy) 8 de abril de 2024

Ele acrescenta… “Ele estava sendo um idiota e simplesmente desistiu. Não houve realmente nenhuma discussão ou nada. Apenas ele estava bêbado. Sinto que ele não estava no estado de espírito certo.”





Surgiram vídeos e fotos que mostram o quão alto é o Chiefs Bar – com calçadas localizadas logo abaixo do local de música e do bar – e como você pode ver, poderia ter causado um desastre mortal na noite de domingo se alguém tivesse sido atingido .

Felizmente, a cadeira não fez nenhum contato com espectadores inocentes… quando atingiu o chão a poucos metros da polícia de Nashville – que por acaso estava do lado de fora.



Por sua parte no drama, Morgan foi preso por três acusações criminais de perigo imprudente e uma acusação de contravenção por conduta desordeira. Seu advogado diz que ele está cooperando com os investigadores enquanto investigam o assunto.



