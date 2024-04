Preso Todd Chrisley condenado a pagar US$ 755 mil em processo por difamação

De acordo com documentos judiciais, um juiz da Geórgia ordenou que Todd desembolsasse US$ 755.000 em danos compensatórios e punitivos e honorários advocatícios para Amy Doherty-Heinze depois de concluir, a estrela do reality lançou uma cruzada cruel nas redes sociais contra ela.

Doherty-Heinze saiu com mais de US$ 300.000 em indenizações compensatórias e outros US$ 170.000 em indenizações punitivas… e Todd também terá que pagar a conta dos honorários advocatícios. Então, quando você soma tudo, chega a incríveis US$ 755.000 em danos.