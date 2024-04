Previsões do card principal do UFC 300

UFC 300 é sobre nós!!!

OK, essa introdução pode ser um pouco também dramático, visto que não fomos exatamente abençoados com um evento principal devastador neste sábado. Mas 300 ainda é um número alto para o UFC alcançar, e você não pode contestar a escalação. É a melhor e mais badalada carta dos esportes de combate? Talvez não.

Mas é melhor você acreditar que é o mais profundo.

Não precisamos repassar todos os campeões, ex-campeões, contendores e favoritos dos fãs neste card. Mas se você não consegue encontrar pelo menos quatro ou cinco brigas para amar, então isso é um problema seu. O rei das nocautes, Alex Pereira, enfrentando o inabalável e confiante Jamahal Hill? Zhang Weili, a melhor lutadora do mundo, enfrentando a também estrela chinesa Yan Xiaonan? Justin Gaethje e Max Holloway se encontrando em uma partida dos sonhos para determinar quem é oficialmente o pior filho da puta? É tudo espetacular.

Isso sem mencionar o ex-campeão dos leves Charles Oliveira tendo que segurar o jovem rolo compressor Arman Tsarukyan, e o prospecto imperdível Bo Nickal abrindo um dos pay-per-views mais esperados de todos os tempos.

O que você está esperando? Vamos mergulhar nas principais escolhas de cartas.

O que: UFC 300

Onde: Arena T-Mobile em Las Vegas

Quando: Sábado, 13 de abril. O card começa com uma parte preliminar de quatro lutas na ESPN e ESPN + às 18h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas também na ESPN e ESPN + começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting e Classificações libra por libra)

Alex Pereira (1, P4P-4) vs. Colina Jamahal (4)

Não é Conor McGregor x quem quer que seja, como alguns queriam, mas Alex Pereira x Jamahal Hill é uma briga e tanto para fechar um card dessa magnitude. Você tem o “campeão-campeão” contra o campeão que não perdeu o cinturão na jaula, uma grande probabilidade de alguém dormir e muita desavença desde que Hill aposentou o mestre de Pereira, por assim dizer. Você não pode pedir muito mais do que isso.

Bem, você poderia pedir um Hill 100% saudável. Saindo de uma ruptura no tendão de Aquiles, Hill disse todas as coisas certas sobre estar totalmente recuperado da lesão. Ele é jovem e está em uma forma fantástica, então é perfeitamente possível que, com o melhor atendimento médico, ele esteja pronto para estar no seu melhor na noite da luta. Mas assim que ele receber alguns chutes de Pereira, todos ficaremos nos perguntando se ele cometeu um erro ao não adiar o retorno à ação.

Mesmo que Hill esteja no seu melhor, isso é um cara ou coroa. Hill mostrou na luta com Glover Teixeira que pode lutar cinco rounds com inteligência, e consultar Israel Adesanya sobre como lidar com o poderoso “Poatan” só pode ajudá-lo. Ele pode dar uma impressão razoável do que Adesanya fez em sua primeira luta pelo título do UFC contra Pereira, e isso pode ser o suficiente para Hill vencer.

É essa capacidade de parar com um pop que torna tão difícil escolher contra Pereira, mesmo sabendo que Hill tem o mesmo potencial para encerrar este mais cedo. Vejo Hill tendo sucesso cedo, aproveitando uma largada lenta de Pereira, antes que o campeão o pegue com uma rajada característica para a vitória por nocaute.

Escolha: Pereira

Zhang Weili (1, P4P-1) x Yan Xiaonan (3, P4P-10)

Zhang Weili e Yan Xiaonan, dois lutadores chineses do UFC que disputam o título, devem disputar o cinturão dos palhas em seu país. Mas temos que nos contentar com a T-Mobile Arena em Las Vegas. Infelizmente.

É uma pena, porque não tenho certeza de quão animado o público ficará ao ver Zhang vencer uma luta desigual sobre Yan, que vem depois de uma brutal batalha “BMF” e precede a luta final da noite. Por mais divertido que seja assistir Zhang, ela ainda é subestimada por grande parte da base de fãs, e essa falta de reconhecimento pode aparecer aqui.

Que pena, porque o campeão está prestes a trabalhar. Em pé, Zhang pode enfrentar alguns momentos de risco, já que Yan tem uma das melhores trocações em qualquer uma das três divisões femininas do UFC. Yan encontrou um equilíbrio inteligente entre ser agressivo e encontrar o momento certo para acertar sua mão direita rígida. Se houver alguma reviravolta, será Yan derrotando Zhang em pé por cinco rounds.

A luta livre de Zhang é o que inclina consideravelmente as probabilidades a seu favor. Vimos o que Carla Esparza fez com Yan e, francamente, se Mackenzie Dern tivesse uma entrada de queda confiável, ela provavelmente teria vencido Yan também. Se Zhang levar Yan para o tatame, ela a punirá no caminho para um 10-8 ou encontrará uma finalização. Yan é durona e vai aguentar o máximo que puder, mas isso não passa do terceiro.

Escolha: Zhang

Justin Gaethje (3, P4P-T14) vs.

A maneira como você vê a revanche de Max Holloway em 2019 contra Dustin Poirier dirá muito sobre o que você deve esperar quando ele retornar ao peso leve contra Justin Gaethje.

Pontos positivos: Holloway tem o tipo de golpe que frustrou Gaethje no passado. A chave para derrubar Gaethje (supondo que você não seja apenas Khabib Nurmagomedov) é incomodá-lo de vários ângulos para abrir suas defesas e aproveitar a vantagem tarde. Holloway acertou uma tonelada de golpes em seu clássico de cinco rounds com Poirier, e se ele conseguir replicar isso contra Gaethje, a porta está aberta para uma finalização tardia ou uma vitória por decisão.

Negativos: Holloway é muito atingido! Isso tem sido verdade ao longo de sua carreira, o que é inevitável quando você troca socos regularmente com nomes como Alexander Volkanovski, José Aldo e Frankie Edgar. Mas ele frequentemente consegue superar essas situações. Ele confia muito no queixo inexpugnável, o que não é uma estratégia sustentável contra Gaethje. Não acredito que a defesa de Holloway seja sólida o suficiente para evitar os socos e chutes mais fortes de Gaethje.

Espere mais um clássico a ser adicionado aos catálogos de ambos os homens, com o tamanho e a força de Gaethje sendo a diferença nos placares.

Escolha: Gaethje

Charles Oliveira (2, P4P-6) vs.

Arman Tsarukyan está tão perto de ter a chance de provar que é o homem que liderará a próxima geração de pesos leves. Ele só não vai passar pelo Charles Oliveira para fazer isso.

“Do Bronx” tem sido o melhor peso leve do mundo sem o nome de Khabib ou Islam nos últimos anos, então não há vergonha em Tsarukyan perder para ele. Este é um banger clássico e leve no papel, e Oliveira simplesmente não os perde. Você quer enganá-lo, quer enganá-lo? Multar. Você quer ir lá e ir direto para ele para fazer seu nome? Má jogada, figurão.

Tsarukyan está tão acima da segunda divisão dos leves que é fácil perceber por que um dia ele será campeão. Mas Oliveira está um passo considerável acima de qualquer um que já tenha derrotado no passado. Ninguém o pressionou como Oliveira faz. Estou fascinado em ver como isso vai se desenrolar, porque apesar da minha confiança em Oliveira, Tsarukyan dar o salto não me surpreenderia nem um pouco. Esses dois caras mandam, estou dividido!

Suspirar. Oliveira por finalização.

Escolha: oliveira

Bo Nickal vs.

Todos os sinais apontam para uma apresentação de Bo Nickal.

No entanto, você não pode descartar completamente a possibilidade de uma virada de Cody Brundage. Isto são esportes de combate. Brundage também tem as características de um azarão adequado. Você tem a sensação de que ele não está nem um pouco abalado com a posição em que foi colocado e tem um talento especial para finalizar do nada. Se Nickal fosse do tipo que encara seus oponentes levianamente, eu ficaria preocupado.

Mas uma coisa que Nickal demonstrou em sua breve carreira no MMA é respeito pelo ofício, então você pode apostar que ele está levando Brundage tão a sério quanto qualquer um dos lutadores de elite que enfrentou na faculdade. Acontece que a base de Brundage está lutando, mas se ele tentar atirar em Nickal, receberá um suplex. Isso significa que, na pior das hipóteses, Nickal será forçado a permanecer de pé, um cenário com o qual ele tem se sentido mais do que confortável até agora.

A explosividade de Nickal será demais para Brundage, que tem o hábito de deixar que seus oponentes deem o tom. Isso cai exatamente nas mãos de Nickal, já que ele felizmente estabelecerá um ritmo que deixará Brundage comendo poeira bem antes do final do primeiro round.

Escolha: Níquel

Preliminares (confira previsões preliminares completas aqui)

Jiri Prochazka derrotou. Alexander Rakić

Calvin Kattar derrotou. Aljamain Sterling

Holly Holm derrotou. Kayla Harrison

Diego Lopes derrotou. Sodiq Yusuf

Renato Moicano derrotou. Jalin Turner

Marina Rodríguez derrotou. Jéssica Andrade

Bobby Green derrotou. Jim Miller

Deiveson Figueiredo venceu. Cody Garbrandt