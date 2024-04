Previsões do UFC 300: Quem ganha muito no card preliminar mais empilhado de todos os tempos?

O UFC 300 não é apenas o card mais profundo da história da empresa, é cartão preliminar enfrenta as melhores escalações de todos os tempos do MMA.

Os ex-campeões do UFC Jiri Prochazka, Aljamain Sterling, Holly Holm, Jessica Andrade, Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt sobem ao palco antes mesmo do início do pay-per-view de sábado. Eles não estão apenas sendo jogados em lutas de vitrine.

Prochazka dá as boas-vindas ao candidato ao título Aleksandar Rakic. Sterling sobe até 145 libras para enfrentar o eterno top 10, Calvin Kattar. Holm tem a tarefa de enfrentar a bicampeã do PFL Kayla Harrison. Qualquer um desses nomes poderia saltar para a disputa pelo título com um desempenho de destaque.

Tudo isso, além de Jim Miller, marco do evento do século, faz o UFC caminhar em 44º lugar, e algumas lutas incendiárias entre Sodiq Yusuff e Diego Lopes, e Jalin Turner e Renato Moicano.

Então, quem faz isso nas melhores preliminares de todos os tempos?

O que: UFC 300

Onde: Arena T-Mobile em Las Vegas

Quando: Sábado, abril. O card começa com uma parte preliminar de quatro lutas na ESPN e ESPN + às 18h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas também na ESPN e ESPN + começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting e Classificações libra por libra)

Jiri Prochazka (2) vs. Aleksandar Rakić

Após análise inicial, este confronto pende ligeiramente a favor de Jiri Prochazka. Depois que Aleksandar Rakic ​​ousou questionar seu espírito samurai? Prochazka estará em busca de sangue.

Você simplesmente não abre buracos lógicos na convicção de um homem que arrasou com bom gosto durante anos, treina usando métodos que deixariam David Blaine preocupado e invocou sinceramente o filme de Zack Snyder, de 18 anos. 300 (Eu sei, ele está misturando suas inspirações históricas neste momento) para animar sua luta. Prochazka é uma ameaça para nocautear qualquer um no seu pior dia e agora você quer irritá-lo?

Rakic ​​tem todas as habilidades para estragar os planos de recuperação do campeonato de Prochazka, seja superando-o em pé ou usando sua luta livre para neutralizar o rebatedor tcheco. Mas tenha em mente que Prochazka é alérgico a scorecards, então este não vai longe. Se se trata de quem consegue acertar o martelo primeiro, você não pode escolher contra Prochazka.

Você conhece aquela sequência clássica de duelo de samurai em que dois espadachins avançam um contra o outro, há um flash de lâminas e, em seguida, uma pausa dramática antes que um cara caia? Rakic ​​é quem cai.

Escolha: Prochazka

Aljamain Sterling (BW-4, P4P-T18) vs.

Para sua estreia no peso pena, Aljamain Sterling não poderia ter pedido mais do que um adversário no top 10 como Calvin Kattar. No papel, Kattar é um desafio de prova de conceito difícil, mas superável para Sterling em sua nova categoria de peso. Dada a sua longa sequência de sucesso na categoria até 135 libras, poucos reclamariam muito se Sterling conseguisse a chance pelo título com uma vitória impressionante sobre Kattar.

Infelizmente para Sterling, este teste pode ser um pouco também legítimo. Kattar tem excelente defesa de quedas e terá uma notável vantagem de tamanho sobre “Funk Master”. Por mais eficaz que Sterling possa ser em pé, wrestling e finalizações são seu pão com manteiga, então ele terá que confiar nessas habilidades para vencer um lutador que normalmente só perde para atacantes. É uma batalha difícil para Sterling e ele não terá 25 minutos para derrubar Kattar.

Kattar está bastante motivado devido a uma lesão no joelho que encerrou sua luta com Arnold Allen sem cerimônia. Contanto que a lesão esteja totalmente curada, ele toma uma decisão.

Escolha: Gatos

Kayla Harrison (P4P-19) x Holly Holm (4, P4P-T20)

Todo mundo sabe que Kayla Harrison é uma lutadora poderosa e que há uma boa chance de ela acertar Holly Holm e judô em cima dela por três rounds.

O que minha previsão pressupõe é… talvez ela não saiba?

Historicamente, Holm não teve muitos problemas com lutadores. Ela tem um equilíbrio incrível e quando é derrubada não fica no chão por muito tempo. Onde ela terá que se ajustar mais é no clinch, uma de suas posições preferidas para trabalhar, porque Harrison tem uma variedade de maneiras de jogar Holm quando ela chega perto. Por melhor que Holm seja em misturar artes marciais, ela deveria ficar longe e manter suas raízes marcantes nesta.

Esse é um aspecto do jogo de Harrison que permanece dia e noite desde que ela começou, no que diz respeito ao quanto ela melhorou, mas ela ainda não tem o vocabulário de golpes necessário para enganar Holm em pé. Não ame esse corte enorme para 135 também.

Olha, já estou registrado argumentando que Holm terá mais uma chance pelo título se vencer Harrison, então estou apostado nesta escolha.

Escolha: Holm

Sodiq Yusuff vs. Diego Lopes

Da última vez que vimos Sodiq Yusuff, ele estava tãããão perto de finalizar Edson Barboza e exibindo a habilidade de finalização que todos sabemos que ele é capaz. Seja por falta de compostura ou pela dureza desumana de Barboza, Yusuff não só perdeu o nocaute, mas Barboza voltou para vencê-lo.

Essa derrota colocou Yusuff numa encruzilhada. Enquanto ele prospera fora da jaula com um papel na minissérie animada da Disney Frente e suas previsões de luta sempre excêntricas, ele pode ter estagnado como candidato ao peso pena. Esse é um dos motivos pelos quais sua luta com o Estreante do Ano de 2023 do MMA Fighting, Diego Lopes, é tão importante.

Lopes encantou os fãs e a mídia com seu estilo de luta divertido e treinamento competente, tornando-o um dos favoritos para chegar ao top 15 deste ano. Ele vai lá para finalizar e tem o instinto de afastar o durável Yusuff. Considerando que ele também tem uma vasta experiência pré-UFC, você pode ver porque ele é ligeiramente favorito contra Yusuff aqui.

Espero que a combinação de habilidades de Lopes surpreenda Yusuff, já que já faz um tempo que ele não enfrenta um finalizador versátil deste calibre. Vamos nos divertir aqui e prever que Lopes será o primeiro lutador a finalizar Yusuff.

Escolha: Lopes

Jalin Turner (12) derrotou. Renato Moicano (13)

A velocidade mata, mas a experiência e a coragem também ajudam muito, então Renato Moicano pode ter uma vantagem neste confronto.

O potencial de Jalin Turner tem sido assustador desde sua estreia no UFC, há seis anos. Sua grande estrutura e mãos perigosas o colocaram à beira da grandeza; uma vitória sobre Moicano o deixa muito mais perto do top 5.

O “Money” Moicano é um out extraordinariamente duro, que cometi o erro de escolher nas últimas duas lutas. Especificamente, não dei o devido respeito à sua adaptabilidade. Moicano não é apenas inteligente nos negócios, ele sabe fazer o que é melhor para ter chances de vencer as lutas. Ele gosta de brigar, mas não golpeia apenas para brigar, ele golpeia para preparar quedas e levar a luta para o chão. É aí que a diversão começa.

O esguio Turner pode ser difícil no departamento de grappling, mas a experiência de finalização de Moicano é inferior a poucas. Espere que Turner tenha um início rápido, apenas para ser vítima da luta livre de Moicano no segundo round e eventualmente ser forçado a desistir.

Escolha: Moicano

Jéssica Andrade (T5, P4P-15) x Marina Rodriguez (8)

Jéssica Andrade esteve excelente em sua luta mais recente, quebrando uma sequência feia de derrotas com uma surra de Mackenzie Dern. Só não tenho certeza se ela já voltou.

O fato é que Andrade já teve problemas com atacantes rápidos e técnicos no passado. Joanna Jedrzejczyk, Yan Xiaonan e Rose Namajunas causaram dores de cabeça nos pés. “Bate Estaca” é uma ameaça constante de nocautear ou sufocar alguém, mas se ela não consegue diminuir a distância de forma eficaz, ela deixa cair os tiros.

Marina Rodriguez marca vários itens necessários para vencer Andrade. Ela é mais alta, tem excelente defesa e seu estilo em pé é projetado para lutas de três rounds. Meu instinto me diz que Andrade deveria adicionar outra finalização ao rolo de destaque, mas meu cérebro diz que Rodriguez a supera para ganhar uma decisão.

Escolha: Rodríguez

Jim Miller x Bobby Green

Temos que escolher um vencedor para este? Não podemos apenas aproveitar essa luta pelo que ela é, dois dos guerreiros mais duradouros do peso leve conquistando um lugar merecido em um card enorme? Devemos prever?

Se for necessário, vou com Bobby Green. Fora uma corrida incrível no início de 2010 – cara, Jim Miller já existe há muito tempo – Miller tem um teto claro e acho que esse teto tem o rosto de Green olhando para ele. Se Miller forçasse uma batalha terrestre, eu gostaria mais de suas chances, mas fica a sensação de que há um acordo de cavalheiros entre os dois para mantê-lo de pé e fazer o possível para roubar a Luta da Noite dos BMFers.

Green tem o poder de trocação e nocaute para terminar tão cedo ou pelo menos colocar Miller em desvantagem durante a maior parte da luta. Esses dois vão se enfrentar por três rounds e depois dar uma emocionante volta de vitória, com Green recebendo o aceno respeitoso no placar.

Escolha: Verde

Cody Garbrandt x Deiveson Figueiredo (11)

OK, sim, para todos vocês, malucos, este banger de abertura preliminar tem um nocaute do tipo “não quero olhar, mas devo” escrito nele e, sim, provavelmente é Cody Garbrandt isso vai ficar mentindo.

Isso pode não ser justo com o ex-campeão peso galo, mas o sentimento predominante parece ser que ele acabará em um tiroteio com Deiveson Figueiredo e dado o histórico de derrotas violentas por nocaute de Garbrandt, isso é ruim. Devemos nos lembrar que Garbrandt também dá bastante soco e embora Figueiredo tenha um queixo forte, não é inconcebível que Garbrandt caia primeiro e derrube Figueiredo. Certo?

Não poderia haver início de jogo mais selvagem do que Garbrandt silenciando todos os que duvidavam com um ataque surpresa a Figueiredo. Mas como Jed Meshew – que está ansioso pelo fim inevitável desta partida tanto quanto qualquer um – gosta de dizer: “Cresça, Peter Pan. Conde Chocula.”

Figueiredo por nocaute.

Escolha: Figueiredo