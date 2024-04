Previsões do UFC Vegas 91 – Luta de MMA

Não culpe Matheus Nicolau e Alex Perez pela falta de agitação em torno da luta principal do UFC Vegas 91.

A atração principal original do sábado seria Manel Kape enfrentando Nicolau em uma revanche, com a expectativa de que uma vitória de Kape o levaria à disputa pelo título. Infelizmente para todas as partes envolvidas, Kape sofreu uma lesão na costela e foi forçado a desistir, o último de uma longa lista de cancelamentos de lutas para o candidato.

Então, em etapas, Perez – ele próprio familiarizado com cancelamentos – um ex-desafiante ao título em meio a uma infeliz queda de três lutas. Com Nicolau também vindo de derrota, é compreensível que esse confronto não esteja exatamente iluminando as redes sociais.

Ainda assim, os pesos-mosca mais bem classificados não devem ser considerados garantidos, e com o peso meio-pesado número 14 do ranking, Ryan Spann, competindo no co-evento principal, e as contendoras do peso mosca, Ariane da Silva (ex-Lipski) e Karine Silva também participaram, há um punhado de lutas intrigantes para você cravar os dentes esta noite.

O que: UFC Vegas 91

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 27 de abril. O card preliminar de sete lutas começa às 16h ET na ESPN2 e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 19h ET na ESPN e ESPN+.

Chances: Apostas esportivas DraftKings

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Matheus Nicolau (T10) vs. Alex Perez (12)

Matheus Nicolau e Alex Perez utilizam muito movimento para chegar aonde desejam, mas diferem no caminho. Para Nicolau, ele faz o seu melhor trabalho por fora, cutucando os adversários e misturando o agarramento quando a situação exige. Perez circula até encontrar uma abertura para avançar, depois ataca com combinações e quedas. Será uma partida de xadrez de 25 minutos quando esses dois entrarem na jaula.

Por mais clichê que pareça, é a maneira mais precisa de decompor isso. Isso não quer dizer que nenhum dos dois seja capaz de encontrar um final, apenas que é mais provável que esses dois favoreçam as táticas em detrimento da caça aos bônus. Adicione o ambiente APEX estéril e a receita estará lá para um evento principal divertido, embora um tanto discreto.

Sempre dou preferência ao Nicolau se ele for para o placar. Ele é um lutador de ponta, o que não agrada aos fãs, mas, novamente, que fãs? É o APEX! Nicolau estará no seu melhor, frustrando Perez à distância e usando seu jogo versátil para tomar uma decisão.

Escolha: Nicolau

Ryan Spann (14) vs. Bogdan Guskov

Sou só eu ou Ryan Spann ter uma terceira chance de vencer Anthony Smith parece um pouco excessivo?

OK, talvez Bogdan Guskov não seja idêntico a Smith, mas você não pode culpar ninguém se eles tiverem uma sensação de déjà vu ao ver Spann em frente a outro membro da irmandade careca logo após sua revanche malsucedida com Smith.

Guskov é o seu clássico rebatedor meio-pesado. Ele quer circular para chegar ao alcance para lançar uma mão direita pesada e depende de um queixo robusto para se manter longe de problemas. Essa pode não ser a melhor estratégia contra o veloz Spann.

Embora Spann tenha estado do lado errado em seu quinhão de nocautes nos destaques, dou a ele a vantagem técnica e defensiva neste confronto. Spann também deve considerar mudar de nível aqui e deixar o perigoso Guskov de castigo antes que a trocação fique muito complicada.

Spann por submissão.

Escolha: Spann

Ariane da Silva vs. Karina Silva

O nome do jogo aqui: Fisicalidade.

Ariane da Silva (também conhecida como Ariane Lipski) tem sido a melhor versão de si mesma nas últimas três lutas. “A Rainha” ingressou no UFC em 2019 com uma reputação de ataque de alta octanagem, mas demorou para ela se firmar. Agora, ela venceu três vitórias consecutivas e quatro das últimas cinco lutas com trocação oportuna e pressão punitiva.

Ela também pode causar alguns danos no chão, mas não deveria brincar com sua companheira brasileira lá embaixo. Karine Silva tem sido uma máquina de finalização ultimamente e vai tentar derrubar Lula e atacar no tatame. Ao contrário de alguns dos oponentes anteriores de Silva, não tenho certeza se ela conseguirá simplesmente colocar Lula de costas.

Silva pode surpreender em pé. Ela tem força bruta e confiança em suas mãos, o que pode resultar em algumas trocas emocionantes. Ainda assim, seu principal objetivo deve ser desafiar a defesa de finalização de Lula.

Da Silva nunca foi finalizado, mas Silva nunca venceu por decisão. Algo tem que acontecer. Tenho Da Silva nos pontos.

Escolha: Da Silva

Austen Lane x Jhonata Diniz

Não gosto nada deste de Austen Lane.

O ex-jogador de futebol certamente se tornou conhecido como um peso pesado contundente e avesso ao placar, que com certeza proporcionará um destaque, ganhe ou perca. Neste caso, tenho a sensação de que Lane está sendo usado para substituir a recente contratação da Contender Series, Jhonata Diniz.

Ex-kickboxer, as habilidades de Diniz se traduziram bem no MMA, com seis nocautes em seis lutas profissionais. Lane gosta de usar suas pernas longas para estabelecer o jogo de chute, mas provavelmente não é uma boa ideia contra Diniz. O Diniz mais testado em combate vai levar Lane para baixo e, a menos que Lane esteja treinando incansavelmente quedas, eles provavelmente permanecerão em pé onde Diniz deseja operar.

Há uma chance de Lane jogar a cautela ao vento e chegar primeiro a Diniz, mas a escolha segura aqui é Diniz por KO/TKO no primeiro round.

Escolha: Diniz

Tim Means vs. Uros Medic

Uros Medic prefere lutar do lado de fora, utilizando pés precisos para armar contra-ataques, enquanto Tim Means estará na cara dele desde o sino de abertura.

Você tem que gostar das chances do Medic de nocautear aqui. Means tem um queixo excelente, mas está desgastado, e o Medic estará ansioso para desbastá-lo até que ele quebre. Se ele puder definir o tom cedo e forçar Means a travar sua luta, ele pode definitivamente acabar com esta à distância.

Por outro lado, Means precisa pressionar, pressionar e pressionar um pouco mais para não dar ao Medic nenhuma chance de estabelecer um ritmo. Esta é a 29ª participação de Means no UFC e neste momento da carreira ele sempre luta como se estivesse com pressa. Espero que o plano de jogo de Means seja enterrar o Medic com golpes de volume.

É uma estratégia sólida que funcionou bem para Means em muitas de suas vitórias e espero que isso o leve a uma decisão aqui.

Escolha: Significa

Jonathan Pearce x David Onama

Em primeiro lugar, David Onama balançou o dedo de vergonha depois que ele perdeu peso por mais de um quilo na sexta-feira. Se for um problema médico, espero que Onama esteja bem; se for um problema de dieta ou disciplina, então isso precisa ser resolvido. Porque quando Onama está no ar, ele é um dos lutadores promissores mais emocionantes, pesando 145 libras.

Jonathan Pearce fará você pagar se não estiver totalmente preso. Ele joga tudo para finalizar e se aproxima de alguns ângulos inesperados também. Espere que ele aumente o ritmo mais cedo para verificar se Onama está apresentando algum efeito negativo devido a um corte de peso mal feito. É um jogo perigoso de se jogar, considerando o quão forte Onama bate.

Você também deve levar em consideração a capacidade atlética de Onama, que é uma espécie de código de trapaça. Ele é capaz de realizar movimentos que 90% da divisão nem sequer tentariam. Só estou preocupado se a perda de peso afetou ou não seu cardio. Se Pearce o arrastar para águas profundas, isso pode ser um embrulho.

Onama tem tanque suficiente para percorrer a distância, mas Pearce o supera para a vitória.

Escolha: Pearce

Victor Henrique derrotou. Rani Yahya

Michal Figlak derrotou. Austin Hubbard

Caio Machado derrotou. Don’Tale Mayes

Ketlen Souza derrotou. Homem Marnico

Chris Padilha derrotou. James Llontop

Ivana Petrovic derrotou. Liang Na

Gabriel Benítez derrotou. Maheshate