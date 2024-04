Primeiro vídeo espetacular do Eclipse Solar de 2024 capturado do espaço

Mhoje é um dia importante para muitos nos Estados Unidos. Milhões de pessoas poderão ver um raro eclipse solar total, o primeiro que será visível nos EUA em quase sete anos. Mas antes que os americanos vejam o eclipse no conforto de um sofá ou varanda, eles poderão ver uma imagem impressionante do eclipse enquanto ele passa pelo espaço sideral a caminho da Terra.

ASSISTA – O primeiro vídeo do Eclipse Solar de 2024 veio do espaço

Uma nova visão deste eclipse histórico se tornou viral nas redes sociais, tirada de cima da atmosfera da Terra. Ela mostra a lua da Terra passando entre o planeta e o Sol, o que aquece nosso sistema solar, transformando uma bola de luz na escuridão – um fenômeno único que irá encantar milhões de americanos, canadenses e mexicanos na tarde de segunda-feira.

Onde você pode ver o eclipse solar total?

O primeiro local na América do Norte que experimentará este eclipse solar total será a costa do Pacífico do México, por volta das 11h07, horário local. O caminho do eclipse então se move em direção ao Texas, o primeiro dos 13 estados no “caminho da totalidade” do eclipse. Dois outros estados, Tennessee e Michigan, estão parcialmente na trajetória do eclipse.

O caminho tem mais de 160 quilômetros de largura e quase 32 milhões de pessoas vivem no caminho da totalidade do eclipse. Estima-se que outros 150 milhões vivam num raio de 320 quilómetros desse caminho, o que levou a uma rápida migração para aqueles que esperam testemunhar este evento histórico. O próximo eclipse solar total nos Estados Unidos não ocorrerá antes de 23 de agosto de 2044.