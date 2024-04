Princesa Kate tocou a vida de um paciente com câncer cinco anos antes de seu diagnóstico

Princesa Kate A natureza compassiva mais uma vez brilhou ao oferecer palavras de encorajamento a um paciente com câncer durante um compromisso real em Blackpool. A tocante interação aconteceu em 2019, quando Kate e Príncipe William visitou a cidade costeira para apoiar projetos de regeneração e visitou Torre de Blackpool.

Paulo Philip Robertsum paciente com câncer que recentemente passou por uma cirurgia de câncer de pulmão, contou sua conversa com Kate, descrevendo como a futura rainha demonstrou cuidado e empatia genuínos. Quando Roberto compartilhou seu diagnóstico de câncer com a princesa, ela respondeu com três palavras simples, mas poderosas: “Apenas continue.”

“Eu tinha acabado de sair do hospital e Kate estava visitando Blackpool com o príncipe William. Ela veio para o meu lado e ficamos conversando por uns bons cinco minutos,” Roberts lembrou. “Ela basicamente disse: ‘que tipo de câncer é esse?’ e eu disse que era o estágio três e que estava com o pulmão esticado, e ela disse ‘oh meu Deus, isso é horrível’ e ela disse ‘continue em frente’ e nos deu um abraço.”

A honestidade de Kate pode salvar vidas

Roberto elogiado Kate por sua natureza carinhosa, observando que sua resposta ressoou profundamente nele. “Ela se importava, e isso é uma coisa que me impressionou – ela se importa”, ele adicionou.

Refletindo sobre Middleton anúncio recente de seu próprio diagnóstico de câncer, Roberto expressou empatia e desejou-lhe força e recuperação. Ele enfatizou a importância de buscar apoio e encorajou Kate para se concentrar em ficar mais forte.

“É benéfico para a comunidade e para o mundo quando você pensa em quantas pessoas ela poderia ter salvado”, Roberto disse, destacando o impacto potencial Kate abertura sobre seu diagnóstico.

Como Princesa Kate navega em sua própria jornada contra o câncer, suas palavras de encorajamento aos outros continuam a inspirar esperança e resiliência, tocando os corações de muitas pessoas ao redor do mundo.