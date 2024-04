Príncipe Harry e Meghan Markle mostram seu amor e se beijam na frente de todos em meio a doenças familiares

Meghan Markle e Príncipe Harry encantou os fãs com um beijo carinhoso ao concluir um dia emocionante de pólo no Royal Salute Polo Challenge em Wellington, Flórida.

Seguindo O triunfo da equipe de Harry, Meghan orgulhosamente o presenteou com um troféu, e o casal compartilhou um beijo.

Príncipe Harry e Meghan Markle recebem serenata de Michael Buble com música personalizada

Testemunhas descreveram o duque e a duquesa de Sussex como afetuosos e alegres durante todo o evento, com Meghan radiante enquanto apoiava Harry em seu dia vitorioso.

“Eles eram muito amorosos um com o outro”, disse uma fonte à People.

“Meghan parecia muito feliz. Eles deram as mãos quando chegaram e conversaram com todos ali. Era A noite de Harry brilhar e Meghan me apoiou muito.”

O momento íntimo deles ecoou uma demonstração semelhante de afeto logo após o casamento real, quando Meghan deu um beijo de parabéns em Harry em uma partida de pólo beneficente em julho de 2018.

Rebeca BlackwellPA

Um novo projeto

A troca emocionante foi capturada por câmeras que filmavam para o próximo encontro do casal. Série da Netflix focada no mundo do poloum projeto que eles são produtores executivos.

A série tem como objetivo lançar luz sobre as complexidades e o impacto do esporte, com Participação de Harry na partida de caridade servindo como enredo central.

O evento, que contou com a presença de 300 convidados, foi realizado em apoio à Sentebale, uma instituição de caridade co-fundada por atormentar para ajudar as crianças em África afectadas pela pobreza e pelo VIH/SIDA. Ao lado do embaixador Sentebale Ignácio “Nacho” Figueras, atormentar mostrou suas habilidades no pólo e garantiu a vitória para seu time.

A partida também proporcionou uma oportunidade para Harry e Meghan para se conectar com Figueras e sua família, compartilhando abraços calorosos e momentos afetuosos.