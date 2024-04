Príncipe Harry e Príncipe William quebram o sonho da Princesa Diana de que eles permanecessem próximos, não importa o que acontecesse

PO príncipe William e Price Harry estão afastados há alguns anos, especialmente depois que o duque de Sussex começou a revelar o que estava acontecendo a portas fechadas na família real britânica durante uma entrevista com Oprah Winfrey e depois publicou seu “Spare “livro de memórias onde ele revelou ainda mais informações sobre sua educação.

Os irmãos reais tiveram um relacionamento funcional antes de ambos se casarem, então William conheceu Kate Middleton e os três eram ervilhas na mesma vagem, então Harry se casou com Meghan Markle e o relacionamento continuou sólido, mas não por muito tempo.

A princípio, a mídia questionou por que um príncipe se casaria com uma atriz do Estados Unidosentão as perguntas ficaram cada vez mais difíceis, e então Meghan Markle era constantemente comparado com Middletonfoi então que as coisas começaram a ficar complicadas.

Depois de alguns anos, Markle foi supostamente vítima de racismo e tratamento diferente da realeza, de acordo com o livro de memórias, ela ficou surpresa com a forma como o racismo discreto sempre esteve presente. Muitos criticaram Meghan por ficar surpreso com os relacionamentos complicados da realeza, até mesmo jornalista e comediante João Oliver, questionou sua surpresa quando surgiram muitas informações sobre como eles se relacionam, mencionando até mesmo a série “The Crown” da Netflix.

Enquanto isso, foi da princesa Diana gostaria que os dois membros da realeza permanecessem juntos e continuassem uma família unida, como o especialista real Charles Rae abriu durante o show Royal Exclusive do The Sun, “Eles [Prince William and Prince Harry] estavam muito, muito próximos. E é isso que torna tão triste que eles estejam tão distantes.” Ele elaborou “Tisso é o que Diana sempre quis, que os meninos permanecessem o mais próximos possível, eles tinham um ao outro, e eram eles contra o resto do mundo, mas é claro que agora isso não está acontecendo.”

Agora que Harry está fora do alcance de William, o futuro rei terá que buscar conselhos e apoio de outras pessoas que não são sua família.