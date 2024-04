Príncipe William e Kate Middleton supostamente experimentando intensa ansiedade após a ideia de se tornar rei e rainha

TA Família Real Britânica tem ganhado manchetes constantemente após o infeliz diagnóstico de câncer que o Rei Carlos III e Kate Middleton enfrentam atualmente. Somado à preocupação com a saúde de cada um, foi recentemente relatado que Os duques de Gales têm lutado contra uma ansiedade intensa após a ideia de se tornar Rei e Rainha da Inglaterra.

Rei Charles e Kate Middleton chocaram o mundo com seu diagnóstico de câncer

Houghton Hall: A luxuosa mansão onde Kate Middleton pode se recuperar da quimioterapia

O rei Carlos, que se tornou a pessoa mais velha na história da Inglaterra a assumir o trono, chocou o mundo ao revelar que havia sido diagnosticado com câncer de próstata e que estaria se isolando dos deveres reais públicos.

No infeliz evento que Rei Carlos a saúde se deteriora, o Príncipe William e Kate Middleton assumem o trono como os novos Rei e Rainha, e isso os distorce emocionalmente.

De acordo com Tina Brown, “a notícia do câncer de Charles colocou William e Catherine em uma proximidade assustadora de ascender ao trono… A perspectiva disso, segundo me disseram, está causando-lhes intensa ansiedade.”

O correspondente real elaborou que o silêncio em torno do diagnóstico de Kate se deve ao Príncipe William, que dá continuidade ao lema da Rainha Elizabeth “Nunca reclame nunca explique“.

Embora existam muitas teorias da conspiração, quando as pessoas descobriram Kate Middleton diagnóstico, as especulações nas redes sociais multiplicaram-se porque há muitas pessoas “obcecadas pela saúde da Família Real”.

“O Palácio de Buckingham se apresentou rapidamente e deu uma ideia bastante sincera do que está acontecendo com Charles e qual é a sua doença – o Palácio de Kensington não.”

“Acho que é porque o príncipe William gosta muito mais de ‘nunca reclame, nunca explique’, que era o lema de sua avó e o lema de sua bisavó sempre serviu bem à família real, mas não se sustenta em 2024.” Concluiu o correspondente.