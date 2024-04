Problemas para o Inter Miami: Messi também pode perder a segunda mão contra o Rayados… e é preciso uma recuperação

Geraldo Martinotreinador de Liga Principal de Futebolde Inter Miamifalou no final do jogo entre o time rosa e Listrado no jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

As principais dúvidas eram sobre a ausência de Lionel Messi esta noite na partida em que perdeu por 2-1. Martinho disse que ainda não está claro se o craque argentino estará disponível para o jogo de volta (quarta-feira, 10 de abril) da série ou para o próximo jogo da MLS contra Corredeiras do Colorado (Sábado, 6 de abril).

Messi marca seu primeiro gol em 2024 após ótima combinação com Jordi Alba

Lionel Messi jogará?

“É um jogo de cada vez. Entendemos que esse não era o jogo para ele participar, ele não estava pronto. Colorado (Rapids), será assim no jogo de volta em Monterrey, mas ele está se sentindo melhor a cada dia, só que hoje corremos um risco muito grande.”

“Dadas as circunstâncias do adversário que enfrentamos, pensar que Monterrei estava completo e que tivemos ausências importantes, a verdade é que gostei da forma como competimos. Estivemos muito bem, se analisar o jogo não tivemos situações de golo.

A expulsão de David Ruiz

“Jogar contra um rival como Monterrei exige um desgaste físico significativo e quando temos que enfrentar os últimos vinte minutos com um jogador a menos tivemos que montar a linha de cinco porque eles já haviam colocado Berterame estava ligado e tinha dois jogadores dentro”, disse ele.

“Era lógico que íamos passar momentos da partida (sendo) dominados. Achei que íamos sofrer mais, mas não sofremos tanto, exigiu tanto desgaste que quando tem que jogar os últimos vinte minutos com menos um jogador, foi-nos difícil aguentar”, acrescentou sobre esta questão e a forma como tentou organizar a sua equipa.

Apoio ao jogador: Ele é um menino muito jovem

“Tudo é um processo de aprendizagem, Davi (Ruiz) é um garoto muito jovem”, disse ele.

“Com certeza falta muito mais atrito, mas tem muita vontade de jogar. Tem muita vontade de continuar aprendendo. Tem que encarar esse jogo como titular, mas enquanto esteve em campo se saiu muito bem. Com certeza é um daqueles erros que você comete quando é jovem e que servem para o resto da sua carreira.”