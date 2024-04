Produtor de Michael Jackson Biopic provoca filme ‘longo’ com mais de 30 músicas

Graham Rei fez uma aparição surpresa no painel CinemaCon da Lionsgate na quarta-feira, onde falou sobre o próximo filme de “Michael” que narra a vida do falecido cantor… e eles até exibiram um trailer inicial no evento.

Em qualquer caso… Graham continuou dizendo que haverá muitas músicas de MJ neste – com mais de 30 músicas do catálogo de Michael, então os fãs podem esperar ouvir todos os sucessos.

Por THRa prévia começou com o Jackson 5 apresentando seu sucesso global, “ABC”, com uma visão mais detalhada de Nia Longa opinião é Katherine Jackson, a matriarca da família musical. Claro, foi Jaafar Jackson que roubou a cena… já que ele supostamente tinha uma semelhança impressionante com seu falecido tio no clipe.