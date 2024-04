Programa de Conectividade Acessível: Que outras opções você tem de desconto na Internet agora que o programa terminou?

EUn de hoje idade digital, o acesso à Internet doméstica confiável tornou-se uma necessidade e não um luxo. Desde o trabalho remoto e a educação online até à permanência em contacto com os entes queridos e ao acesso a serviços essenciais, a Internet está integrada na nossa vida quotidiana. No entanto, o custo do serviço mensal de Internet pode ser um fardo para muitas famílias, especialmente aquelas com um orçamento apertado.

Felizmente, existem opções acessíveis disponíveis para quem busca conectividade confiável com a Internet sem gastar muito. Para simplificar sua busca pelo melhor e mais econômico serviço de Internet, selecionamos uma lista dos principais provedores que oferecem soluções econômicas.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Qual é a forma mais barata de ter internet em sua casa?

O acesso da AT&T oferece velocidades de até 100 Mbps por US$ 30 mensais, com elegibilidade para SNAP, SSI ou o Programa Nacional de Merenda Escolar participantes, bem como famílias dentro de 200% das diretrizes federais de pobreza.

O Spectrum Internet Assist oferece velocidades de banda larga de 50 Mbps e um modem gratuito por US$ 5 por mês, atendendo a destinatários de Renda de segurança suplementar, Programa Nacional de Merenda Escolarou Disposição de elegibilidade da comunidade.

O Internet First da Astound Broadband oferece acesso à Internet por US$ 9,95 por mês, com os primeiros 60 dias gratuitos, para famílias em programas de assistência pública qualificados.

Optimum Advantage Internet oferece velocidades de até 50 Mbps, instalação gratuita, roteador e sem limite de dados por US$ 14,99 por mês, disponível para participantes de NSLP, assistência governamental veterana, assistência governamental sênior ou participantes de escolas públicas da cidade de Nova York.

Verizon Lifeline aprimora o Programa de desconto Lifeline, oferecendo US$ 9,25 de desconto no serviço de internet por mês, com descontos adicionais, tornando seu plano básico gratuito. Velocidades rápidas facilitam videochamadas tranquilas, benéficas para cenários de trabalho remoto.

Enquanto isso, os residentes nas áreas de serviço do Xfinity podem se beneficiar do programa de baixa renda Internet Essentials da Comcast. As famílias qualificadas recebem velocidades de download de 50 Mbps junto com Wi-Fi gratuito em casa por US$ 9,95 mensais (mais impostos).