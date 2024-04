Programa de pré-visualização do BKFC KnuckleMania 4 e do UFC Vegas 91: O UFC está em segundo plano atrás de Mike Perry?

Depois de uma semana de folga após o UFC 300, o UFC retorna ao APEX para o UFC Vegas 91, que servirá como show de volta para casa no evento pay-per-view UFC 301 do próximo fim de semana. Embora a ausência faça o coração ficar mais afetuoso, está bem claro do ponto de vista do interesse neste fim de semana que o UFC está em segundo plano em relação ao BKFC e seu card anual KnuckleMania.

Antes do doubleheader do fim de semana, Mike Heck, Jed Meshew e Alexander K. Lee do MMA Fighting fazem uma prévia dos eventos KnuckleMania 4 e UFC Vegas 91 de sábado. Além disso, eles discutirão o retorno de Mike Perry aos ringues do BKFC ao enfrentar Thiago Alves na luta principal, Ben Rothwell x Todd Duffee, a atração principal do UFC entre Matheus Nicolau e Alex Perez, como o card se acumula de cima a baixo. fundo no papel e responda às suas perguntas.

Assista ao show de pré-visualização do BKFC KnuckleMania 4 e do UFC Vegas 91 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.