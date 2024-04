Programa de pré-visualização do UFC Vegas 90: Brendan Allen busca vingança contra Chris Curtis, peso erra em abundância

Brendan Allen vem em uma sequência impressionante de seis vitórias consecutivas no peso médio do UFC e, no sábado, terá a oportunidade de se vingar da última pessoa a derrotá-lo, Chris Curtis, na luta principal do UFC Vegas 90. Se ele conseguir, para onde Allen irá no fascinante cenário do campeonato de 185 libras?

Mike Heck, José Youngs e Alexander K. Lee do MMA Fighting fazem uma prévia da revanche do evento principal entre Allen e Curtis, discutem como a nova luta se compara ao cartão original contra Vettori e o que está em jogo para os dois lutadores. Além disso, eles discutem quatro lutadores – Alexander Hernandez, Cynthia Calvillo, Melissa Mullins e Nora Cornolle – perdendo peso, o retorno da ex-campeã Germaine de Randamie e respondem às perguntas dos telespectadores.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 90 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.