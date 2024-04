Promoções do Dia do Imposto de 2024: Que descontos você pode obter no último dia de declaração de impostos de amanhã?

Temporada de impostos faltam poucas horas para terminar e, como todos os anos, vários estabelecimentos em todo o país oferecem ofertas temáticas para comemorar o dia. Aqueles que enviaram suas declarações dentro do prazo podem se presentear com uma refeição ou bebida com desconto. Quem deixa tudo para a última hora pode aliviar o estresse com uma dessas ofertas.

Ofertas e brindes variam de descontos em alimentos e bebidas até destruição de papel gratuita. De referir que muitos descontos e brindes são para associados de cada estabelecimento recompensas e programas de fidelidademas geralmente não é difícil obter uma adesão.

Descontos em comida

Se você vai passar o dia todo ajustando ou preenchendo seu retornarvocê pode acabar morrendo de fome, ou talvez já esteja cansado há dias e queira se dar um presente por ser um realizador contribuinte. Seja qual for o caso, existem múltiplas ofertas para a ocasião.

Redes e franquias que oferecem descontos incluem Restaurante e cervejaria BJ’sque oferece US$ 10 de desconto em cada compra de US$ 40 em pedidos de entrega e entrega. Grubhub terá $ 15 de desconto em cada pedido de entrega de $ 25 ou mais. Macarrão e companhia terá $ 4,15 de desconto em cada compra de $ 24 ou mais.

Alguns Seu gelo os caminhões também querem seduzi-lo com a oferta de um copo de gelo raspado grátis, ao preço normal de US$ 3. Para aliviar o estresse ou comemorar o preenchimento de seus impostos, TGI sexta-feira tem o seu compre um ganhe um (BOGO) negociam em seus Freio Fiscal Margarita. Hooters não queria ficar para trás e tem ofertas do BOGO em asas, cervejas e margaritas.

Ofertas para quem não procura comida

Se você ainda estiver preenchendo sua declaração e precisar de ajuda, há várias ofertas em software fiscal para procrastinadores crônicos. Melhor compra tem descontos em marcas como Bloco de RH e QuickBooks. Wal-Mart tem uma oferta de 25% de desconto em TurboTax ao vivo assistido.

VarejoMeNot também quer ajudar os retardatários com vários cupons de desconto em software de declaração de impostos, por exemplo, reembolso de US$ 20 em novos Bloco de RH clientes, 25% de desconto e 5% de cashback em Lei Fiscal10% de reembolso em Matador de Impostose reembolso de US$ 15 em TurboTax.

Finalmente, se você concluiu seus impostos e deseja se livrar com segurança de todos os seus recibos e outros documentos, Estoque e Escritório máximo oferecem destruição gratuita de até cinco libras de documentos até 27 de abril.

Este são apenas alguns ofertas e brindes para o último dia da temporada de impostos, mas há muitos mais. Certifique-se de verificar com empresas locais para descobrir o que você pode fazer depois de um dia estressante de arquivamento impostos.