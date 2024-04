Proprietários do UFC na Endeavor vendidos para empresa de private equity, TKO permanece com capital aberto

A Endeavor, agência de talentos que em 2016 comprou o UFC por pouco mais de US$ 4 bilhões, está sendo adquirida pela empresa de private equity Silver Lake para tornar a empresa privada depois de abrir o capital há três anos.

Nos termos do acordo, a Silver Lake, que já era acionista majoritária da Endeavor, adquire 100% das ações em circulação disponíveis. Os atuais investidores receberão US$ 27,50 por ação em dinheiro.

Na terça-feira, as ações da Endeavor eram negociadas a pouco menos de US$ 26 por ação, mas as ações subiram depois que a notícia da venda se tornou pública.

Silver Lake é chefiada por Egon Durban, co-CEO da empresa e atual presidente do conselho da Endeavor. Silver Lake é um grande investidor na Endeavor há mais de uma década, e a empresa também mostrou apoio quando a Endeavor comprou o UFC e a WWE.

O valor patrimonial da Endeavor – as ações da empresa e os empréstimos que os acionistas disponibilizaram para o negócio – é de US$ 13 bilhões. Isso não leva em conta a TKO Group Holdings, a empresa resultante da fusão do UFC e da WWE. A Endeavor continua sendo o acionista majoritário da TKO e não há planos atuais para fechar o capital dessa empresa.

O valor combinado da Endeavor e da TKO é estimado em US$ 25 bilhões.

“Desde 2012, a parceria estratégica da Endeavor com Silver Lake e Egon Durban tem sido fundamental para nossa evolução para o líder global de esportes e entretenimento que somos hoje”, disse o CEO da Endeavor e TKO, Ari Emanuel, em um comunicado à imprensa. “Acreditamos que esta transação maximizará o valor para todos os acionistas públicos da Endeavor e estamos entusiasmados em continuar a desbloquear e investir nas oportunidades de crescimento futuras como uma empresa privada.”

Espera-se que a transação completa seja concluída no primeiro trimestre de 2025.

Não se espera que a venda afete a liderança da Endeavor; Emanuel atua como CEO ao lado de Patrick Whitesell como presidente executivo e Mark Shapiro como presidente. Shapiro também é presidente da TKO.

De acordo com a declaração inicial sobre a venda, “a TKO não faz parte desta transação e permanecerá uma empresa de capital aberto que continuará a se beneficiar de sua conectividade com a experiência, relacionamentos e capacidades significativas da Endeavor”.

Em outubro passado, Emanuel revelou que a Endeavor estava considerando alternativas estratégicas, o que sugeria uma possível venda para tornar a empresa novamente privada.