Protesto pró-Palestina bloqueia entrada do aeroporto de Chicago e força panfletos a caminhar

Muitos viajantes optaram por abandonar suas viagens para o aeroporto… já que várias pessoas foram vistas arrastando suas bagagens enquanto caminhavam a pé no canteiro gramado. Segundo a CBS News, o protesto durou menos de uma hora, com o tráfego sendo retomado às 9h15.

A propósito, este não foi o único protesto ocorrido no Dia do Imposto – os manifestantes bloquearam as pistas sul da Ponte Golden Gate, fora de San Francisco, bem como as pistas norte da Interstate 880 na Bay Area. – ao mesmo tempo que apela a um cessar-fogo na guerra Israel-Hamas.