Pub londrino de Gordon Ramsay infiltrado por invasores

Um gastropub que já esteve sob Gordon Ramsay O controle do local agora está sendo comandado por um grupo de pessoas que parou e chamou o lugar de lar… e os policiais não podem expulsá-los.

O pub e hotel York & Albany em Londres está atualmente sendo ocupado por pelo menos seis invasores – que parecem ter invadido e se aconchegado em algum momento deste mês… algo que está no radar da polícia local, mas que eles dizem ter não posso fazer nada.

Os invasores que foram vistos indo e vindo nos últimos dias certamente fizeram do pub seu… fechando janelas com tábuas, cochilando em sofás lá dentro e seguindo seu caminho no prédio. Eles até colocaram um aviso lá fora dizendo que têm todo o direito de estar lá.