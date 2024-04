Quais prospectos de QB a NFL não convidou para o próximo draft após o drama do ano passado com Will Levis?

Tele NFL tomou uma decisão surpreendente ao optar por não estender convites a dois quarterbacks de destaque da temporada de 2023 da NCAA, Michael Penix Jr. e Bo Nix. Esta medida surge como medida de precaução após o embaraçoso deslize de Will Levis durante o rascunho do ano passado.

O acidente noturno de Will Levis se tornou uma das histórias mais comentadas do draft de 2023 da NFL. O quarterback, que agora está no Titãs do Tennessee, passou por uma experiência desconfortável enquanto passava toda a primeira noite do draft com sua família e então namorada, apenas para não ouvir seu nome ser chamado. Ele acabou sendo selecionado pelos Titãs na noite seguinte e desde então se tornou o zagueiro titular.

A NFL parece determinada a evitar uma repetição desta situação. De acordo com o ProFootballTalk, a liga pretende manter baixo o número de convidados para evitar outro cenário semelhante ao do Levis. Como resultado, Michael Penix Jr. e Bo Nix foram deixados de fora da lista de convidados, levantando sobrancelhas na comunidade do futebol.

A liga supostamente estendeu os convites para aproximadamente 13 jogadores para a Noite 1 do draft, com a expectativa de que todos eles sejam selecionados entre as primeiras 15 escolhas. Embora Penix e Nix sejam projetados para serem escolhidos no primeiro turno, ainda não se sabe se eles estarão entre as 15 primeiras seleções.

NFL limita convites para evitar momentos estranhos

À luz destes desenvolvimentos, está claro que a NFL está a exercer cautela em 2024 para evitar quaisquer potenciais constrangimentos para os principais candidatos. Como resultado alguns quarterbacks notáveis ​​foram deixados de fora da lista inicial de convidados enquanto outros como Caleb Williams, Jayden Daniels e Drake Maye garantiram suas vagas.

Em relação à decisão de excluir certos quarterbacks dos convites iniciais, um oficial da liga declarou: “A NFL está empenhada em garantir uma experiência de draft tranquila e respeitosa para todos os jogadores envolvidos. Ao limitar o número de convidados, pretendemos minimizar o potencial de desconforto. situações e garantir um processo mais contínuo para todos os participantes.”

Em resposta ao não recebimento do convite, Michael Penix Jr. expressou sua decepção, dizendo: “É definitivamente inesperado, mas entendo a perspectiva da liga. Usarei isso como motivação para provar meu valor assim que tiver minha chance na NFL.”

A exclusão desses quarterbacks certamente gerou discussões sobre o próximo draft e as estratégias empregadas pela NFL para administrar o evento. À medida que o draft se aproxima, todos os olhos estarão voltados para os candidatos selecionados e para o desenrolar de suas carreiras na liga.