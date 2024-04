Quais são os melhores lugares nos Estados Unidos para ver o eclipse solar em 8 de abril?

Óem 8 de abril, um Eclipse solar total será visível em diversas regiões do América do Norte. Para muitos, será o evento astronômico de 2024.

Durante este eclipse, a Lua se alinhará perfeitamente entre a Terra e o Sol ao meio-dia, bloqueando a luz do Sol.

O eclipse total durará mais do que o normal porque a Lua estará a apenas 223.000 milhas (360.000 quilômetros) da Terra, um dos momentos mais próximos do ano.

Quanto mais próxima a Lua estiver da Terra, maior ela será no céu da nossa perspectiva, resultando em um período especialmente longo e intenso de escuridão bloqueada pelo sol, explica AP.

A escuridão durará mais tempo no México, com quatro minutos e 28 segundos. Em outras partes do continente, como Syracuse, Nova Iorque, a totalidade durará apenas um minuto e meio.

A sombra da Lua cortará uma linha diagonal de sudoeste a nordeste em toda a América do Norte, mergulhando brevemente as comunidades ao longo do caminho na escuridão. A totalidade entrará no continente em Mazatlán, México, e saída pela Terra Nova, no Canadá.

Eclipse solar: quais são os melhores lugares nos Estados Unidos para vê-lo?

Os Estados Unidos são um dos países onde o eclipse solar total será visível, mas apenas 15 estados do país experimentará a totalidade.

Esses estados são: Texas, Oklahoma, Arkansas, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine.

Esta é uma grande oportunidade para apreciar este fenômeno astronômico, já que a última vez que houve um visível nos Estados Unidos foi em 21 de agosto de 2017.

E o próximo eclipse solar total que será visível na América do Norte não será até 2044segundo o site Space.