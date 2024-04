Qual é o apelido de Jaime Munguia? E quantos títulos mundiais o rival de Canelo Alvarez detém?

Mlutador excano Jaime Munguia já está polindo as luvas para assumir Saulo “Canelo” Álvarez no dia 4 de maio em Las Vegas, na lendária T-Mobile Arena, onde os participantes testemunharão um confronto de guerreiros astecas na véspera das comemorações da Batalha de Puebla, no dia 5 de maio.

Depois de meses de rumores e especulações, a primeira briga entre Álvarez e Não me mate porá fim às idas e vindas verbais e determinará quem é o melhor no ringue.

Tatanka Munguia: A origem

Isso mesmo, o apelido do mexicano é ‘Tatanka’, em referência a um diálogo do filme “Danças com Lobos”, de 1990, onde membros da tribo Sioux tentam se comunicar por meio dessa palavra, cujo significado é ‘búfalo’.

A pessoa responsável por este apelido e a única que pode endereçar Não me mate de tal forma é Fernando Beltránamigo do lutador de Tijuana e chefe do Zanfer Boxing.

Quantos títulos mundiais Jaime Munguia detém?

Não me mate construiu uma carreira sólida desde sua estreia profissional, em 13 de julho de 2013, em Tijuana, enfrentando Manuel Mora para nocauteá-lo em dois rounds. A partir daí, ele só subiu.

Tatanka conquistou dois títulos mundiais e uma prata. O primeiro foi o título super meio-médio do Conselho Mundial de Boxe, no dia 10 de fevereiro de 2018, contra o argentino José Carlos Paz.

Em 12 de maio de 2018, ele venceu o campeonato mundial super meio-médio da WBO em Nova York contra o americano Saddam Ali.

Não me mate também detém a invencibilidade de 43 lutas, número que espera superar no peso super-médio, quando enfrentar o compatriota Canelo.

Qual foi a última luta de Jaime Munguia?

Em 2023, Não me mate derrotou a Ucrânia Sergiy Derevyanchenko para ganhar o título vago dos super-médios WBC Silver.

Mas Tatanka Não me mateSua última luta foi em 27 de janeiro, onde ele manteve com sucesso o título dos super meio-médios contra John Ryder com um nocaute técnico no nono assalto.