Quanto Caitlin Clark ganhará na WNBA? Menos dinheiro do que você esperaria para a estrela de Iowa

Hawkeyes de Iowa guarda estelar Caitlin Clark está preparada para deixar sua marca no WNBA depois de se declarar para o rascunho. Com projeções apontando para ela ser a escolha número 1 do Indiana Fever ClarkO salário de novato deve ser de US$ 76.535 para a próxima temporada, de acordo com o acordo coletivo de trabalho da WNBA.

O anúncio oficial de ClarkA seleção de está prevista durante o draft da WNBA de 2024, agendado para 15 de abril. Os salários dos novatos da WNBA são predeterminados com base na seleção do draft, com Clark definido para ganhar o mesmo salário que os jogadores escolhidos do segundo ao quarto lugar, enquanto os selecionados do quinto ao oitavo receberão $ 73.439.

Olhando para frente, Salário de Clark está projetado para aumentar para $ 78.066 na temporada de 2025 e dar um salto mais significativo para $ 85.873 em 2026. Deve-se notar que todos os jogadores selecionados nas três primeiras rodadas têm uma opção de equipe em seus contratos para um quarto ano, com ClarkO salário potencial de em sua quarta temporada chega a US$ 97.582 se exercido pela equipe.

Enquanto WNBA os salários podem cair abaixo dos de outras profissões com base nas médias nacionais, ClarkO potencial de ganhos vai além de seu contrato. Com endossos e parcerias comerciais, Clark pretende ganhar muito, mesmo durante a transição para a carreira profissional.

Um grande potencial de endosso

Projetado para ter um valor NIL de US$ 3,3 milhões, Clark está entre os melhores atletas universitários em termos de potencial de endosso. Os relatórios indicam que ela já garantiu negócios de sete dígitos através de acordos NIL, destacando a sua comercialização e reconhecimento generalizado.

O endosso trata de grandes marcas, como Nike, State Farm e Gatorade, sublinhado Clarkapelo de mercado de, com indicações sugerindo apoio contínuo dessas empresas durante a transição para a WNBA.