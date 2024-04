Quanto dinheiro Caitlin Clark pode ganhar? Ex-Boston Celtics diz: Ela é a atleta mais quente de todas

Caitlin Clark continua a dominar a Divisão I de basquete feminino da NCAA em uma temporada que até viu seus recordes de pontos em ambos os sexos, mas quanto ela poderia ganhar quando finalmente for para a WNBA?

A WNBA é o basquete feminino profissional de mais alto nível em todo o mundo e equivale à NBA e é aí que Clark encontrará seu futuro ao anunciar sua intenção de entrar no Draft de 2024, encerrando sua carreira universitária.

Prevista para ser a primeira escolha geral, ela será uma perspectiva altamente conceituada e de dar água na boca, mas quanto poderá ganhar em seu primeiro contrato no topo de seu esporte? De acordo com ex-celtas de Boston‘ lenda, Kevin Garnett, ela poderia começar imediatamente a ganhar dinheiro, muito mais do que os 242.000 dólares que o jogador mais bem pago ganhou em 2023.

“Ela vai chegar esperando mais do que isso.” Garnett disse ao podcast Ticket and The Truth. “Ela teve, sem dúvida, o maior impulso de qualquer atleta no momento.

“Ela é a atleta mais gostosa de qualquer coisa, mano, merda de verdade e ela nem ganhou essa merda.”

Ela vale a pena?

Nem todos estão de acordo com Garnettprevisão, no entanto. Paulo Pierce sugeriu que poderia ser ridículo interpretá-la mais do que algumas das estrelas da WNBA logo no início.

Claro, Clark falta experiência e não sabemos realmente se ela consegue atingir esse nível e gerenciar as demandas de ser uma atleta profissional de elite e de alto desempenho, embora todas as evidências até agora sugiram que ela pode.

perfurar apontou que ela não deveria ganhar mais do que A’ja Wilsonque tem um contrato de 398.422 dólares com o Ases de Las Vegasnem ela deveria receber mais do que Arike Ogunbowale, Kahleah Cobre ou Jewell Loyd.

“Você não pode pagar a ela mais do que A’ja Wilson“, perfurar disse em junho de 2023. “Sabrina [Ionescu] tenho um sapato. Eles não têm dinheiro para dar a ela mais do que isso.”

No entanto, se seu objetivo é dinheiro, ela pode nem mesmo ir para a WNBA no final, já que tem um contrato de 5.000.000 de dólares em jogo com a liga Big3 do Ice Cube, mas felizmente para ela, a competição do rapper não entra em conflito com a programação da WNBA.