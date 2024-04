Quanto dinheiro o torcedor perdeu ao dar a bola a Ohtani em seu primeiro home run com os Dodgers?

Ssuperestrela Shohei Ohtani fez seu primeiro home run como Los Angeles Dodgers durante o jogo de quarta-feira à noite contra o Gigantes. A bola foi pega por muito tempo Fã dos Dodgers, Ambar Romanque se reuniu com os oficiais da equipe para discutir a entrega ao Ohtani.

No entanto, romano alegou que o Dodgers usou táticas de alta pressão para persuadir ela e o marido a desistir da bola. Ohtanipor meio de seu tradutor, mencionou “conversar com” o torcedor, embora romano alegaram que nunca se conheceram.

“Consegui falar com o fã e consegui recuperá-lo” Ohtani disse.

“Obviamente é um baile muito especial, há muitos sentimentos em relação a ele, estou muito grato por estar de volta.”

Este incidente ocorre em meio OhtaniO ex-tradutor de está envolvido em um escândalo de jogo. O Dodgers ofereceu a Roman dois chapéus autografadosum taco assinado e uma bola assinada em troca da bola do home run, que ela considerou injusta.

Quanto dinheiro o torcedor perdeu?

Enquanto OhtaniO home run de não foi um marco, poderia ter arrecadado uma quantia significativa em leilão, potencialmente acima de US$ 100.000. As comparações foram feitas com um fã que leiloou Arão JuizO home run recorde de $ 1,5 milhão em 2022.

“Eles realmente se aproveitaram dela”, romanomarido, Alexis Valenzueladisse ao The Athletic.

“Havia um monte de [security] caras ao seu redor. Eles não me deixaram falar com ela nem lhe dar nenhum conselho. Não havia como sairmos. Eles a encurralaram nas costas.”